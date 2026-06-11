BANCO PATAGONIA Y FUNDACIÓN NOBLEZA OBLIGA ABRIERON LA INSCRIPCIÓN PARA EL PROGRAMA EMPRENDEDORAS Y EMPRENDEDORES DE RÍO NEGRO 2026

Sierra Grande | Banco Patagonia, junto a la Fundación Nobleza Obliga, municipios de la provincia y organismos provinciales, lanzó la convocatoria para participar de la edición 2026 del programa Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro, una iniciativa orientada al fortalecimiento de proyectos productivos y de servicios mediante instancias de formación, acompañamiento técnico y un certamen con premios económicos.

En declaraciones a Radio Libre, el gerente de la sucursal Sierra Grande de Banco Patagonia, Daniel Martz, explicó que se trata de la undécima edición de un programa que nació con el objetivo de capacitar y fortalecer emprendimientos de la provincia.

“La intención inicial fue acompañar, capacitar y fortalecer los proyectos que muchos emprendedores tenían. Con el paso de los años se incorporó la posibilidad de un certamen, sumando más herramientas y una instancia de premiación”, señaló.

Las y los interesados podrán postularse de forma gratuita en www.emprendedoresrionegro.com hasta el 30 de junio inclusive. Según indicó Martz, pueden participar tanto personas que ya desarrollan una actividad como quienes cuentan únicamente con una idea de negocio.

“No hay limitantes. Puede anotarse cualquier persona que tenga una idea o un proyecto en marcha. Muchos de quienes participan ni siquiera tienen formalizada su actividad. El programa brinda herramientas para dar forma a esos proyectos”, explicó.

El proceso contempla una primera etapa de inscripción y capacitación, seguida por una instancia de selección de 30 proyectos. Posteriormente, los participantes deberán presentar sus iniciativas ante un jurado. De esa evaluación surgirán ocho semifinalistas y finalmente tres proyectos ganadores.

Los premios previstos para esta edición son de 2,5 millones de pesos para el primer puesto, 1,9 millones para el segundo y 1,1 millones para el tercero. Además, se otorgará una mención especial de 600 mil pesos.

Martz destacó que uno de los principales aportes del programa se encuentra en las capacitaciones y mentorías que reciben los participantes durante el proceso. Entre los contenidos se incluyen herramientas vinculadas al manejo de redes sociales, inteligencia artificial, finanzas y negociación.

“Hoy el manejo de redes sociales es fundamental para cualquier emprendimiento. También lo son las herramientas vinculadas a la inteligencia artificial y la gestión financiera. Todo eso forma parte de las capacitaciones”, indicó.

El programa busca fortalecer el ecosistema emprendedor de Río Negro y fomentar iniciativas que generen impacto económico, social o ambiental. La participación es gratuita y no requiere experiencia previa ni la formalización del emprendimiento.

Durante la entrevista, Martz también informó sobre acciones comerciales que Banco Patagonia desarrolla junto a comercios locales mediante programas de descuentos y financiación con tarjeta de crédito, incluyendo promociones en farmacias, supermercados, gastronomía y otros rubros adheridos.

Las personas interesadas en participar del programa pueden obtener más información e inscribirse a través del portal oficial habilitado para la convocatoria.

Fuente: En este Día | Radio Libre