BANCO PATAGONIA RENUEVA SU CAJERO AUTOMÁTICO EN PLAYAS DORADAS

Banco Patagonia informó que el punto de atención de Playas Doradas permanecerá cerrado desde el lunes 17 hasta el jueves 20 de noviembre, debido al recambio del cajero automático neutral ubicado en esa localidad.

La entidad, en su rol de agente financiero provincial y municipal, explicó que esta acción forma parte de un plan de inversión tecnológica orientado a incorporar equipamiento de última generación en toda la red de cajeros automáticos de la provincia de Río Negro.

El nuevo cajero que será instalado contará con pantalla táctil, accesibilidad para personas no videntes y múltiples funcionalidades, como extracciones, pagos de tarjetas, pagos electrónicos de servicios, consultas, transferencias a cuentas propias y de terceros, y la solicitud de claves de acceso para utilizar los servicios digitales Patagonia e-bank y Patagonia Móvil.

Desde la entidad destacaron que su compromiso es mejorar de forma constante la experiencia del cliente y fortalecer la atención a las comunidades locales mediante todos sus canales de servicio, entre ellos la aplicación móvil, la plataforma digital, el centro de atención al cliente y la sucursal más cercana, ubicada en Sierra Grande.

Fuente: En Este Día | Radio Libre.