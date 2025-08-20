BANCO PATAGONIA INFORMA A LA COMUNIDAD DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Por motivos de recambio de cajeros automáticos, el lobby de la sucursal del Banco Patagonia de esta localidad, estará cerrado al público desde el viernes 22.08 a partir de las 13hs, hasta el Lunes 25.08.

En su rol de agente financiero provincial y municipal, Banco Patagonia está realizando una inversión para continuar incorporando tecnología de última generación en cajeros automáticos y terminales de autoservicio, con nuevas funcionalidades para los clientes rionegrinos.

Estos dos nuevos cajeros automáticos, poseen pantalla touch, accesibilidad para no videntes, posibilidad de realizar extracciones, depósitos, pago de tarjetas, pago electrónico de servicios, consultas, transferencias a cuentas propias y de terceros, y solicitud de clave de acceso a Patagonia e-bank y Patagonia Móvil. Se suma también, el recambio de una Terminal de Autoservicio, que tendrá además de todas las funciones habituales, reconocimiento de efectivo para realizar diversas transacciones, permitiendo depósitos y posibilidad de tomar cheques por scanner, entre otras operaciones.

El compromiso de Banco Patagonia es siempre, mejorar la experiencia del cliente y estar al servicio de la comunidad a través de todos sus canales, como su app Patagonia Móvil, e-bank, Padi, y el centro de atención al cliente.

Fuente: Prensa Banco Patagonia.