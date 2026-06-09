BANCO PATAGONIA ABRIÓ LA INSCRIPCIÓN PARA EL PROGRAMA EMPRENDEDORAS Y EMPRENDEDORES DE RÍO NEGRO 2026

Sierra Grande | Banco Patagonia anunció la apertura de la inscripción para la edición 2026 del programa Emprendedoras y Emprendedores de Río Negro, una iniciativa que impulsa junto a Fundación Nobleza Obliga y diversas instituciones provinciales con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor rionegrino.

La convocatoria está dirigida a personas con ideas de negocio o emprendimientos en marcha que generen impacto económico, social y ambiental en sus comunidades. La participación es gratuita y las postulaciones podrán realizarse hasta el 30 de junio a través del sitio web oficial del programa.

La propuesta contempla un proceso de formación online que abordará contenidos vinculados a inteligencia artificial, networking colaborativo, finanzas, herramientas de negociación, marketing, redes sociales e inteligencia emocional, entre otras temáticas orientadas al desarrollo de proyectos.

Una vez finalizada la etapa de capacitación, se seleccionarán los 30 emprendimientos con mejor desempeño para participar de semifinales presenciales que se desarrollarán en los nodos de la Región Cordillera y la Región Viedma. Además, los proyectos formarán parte de un catálogo interactivo que permitirá difundir sus iniciativas y dar a conocer los aspectos económicos, sociales y ambientales incorporados en su desarrollo.

Posteriormente, un jurado integrado por representantes de las entidades organizadoras, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil elegirá a ocho finalistas, quienes presentarán sus emprendimientos en una instancia provincial presencial prevista para octubre.

Durante la final se definirán los tres proyectos ganadores, que compartirán un total de 5.500.000 pesos en concepto de capital semilla. También se otorgará una Mención Especial a un emprendimiento que incorpore la perspectiva de género en su propuesta, con un aporte adicional de 600.000 pesos.

Desde Banco Patagonia señalaron que el programa busca brindar herramientas para el crecimiento y la consolidación de nuevos emprendimientos. Según informó la entidad, a lo largo de las distintas ediciones participaron más de 4.000 emprendedores y emprendedoras de la provincia.

El programa cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Río Negro, municipios, cámaras de comercio y organizaciones de la sociedad civil.

Fuente: En este día | Radio Libre