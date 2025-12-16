BALANCE POSITIVO DE LA 5ª FIESTA DE LAS SIERRAS DEL SUR

Sierra Grande | A pocos días de haberse realizado la 5ª edición de la Fiesta de las Sierras del Sur, el balance de la organización es ampliamente positivo. Así lo expresó Oscar Aguilar, presidente de la Asociación Civil Somos Danza, entidad impulsora del encuentro que año tras año busca consolidarse como una celebración de identidad netamente serrana y marcar el inicio de la temporada de verano en Sierra Grande.

“Quedamos muy cansados, pero muy contentos y satisfechos con las dos jornadas. El público acompañó de una manera increíble y el predio estuvo como nunca antes”, señaló Aguilar, destacando la gran convocatoria registrada durante el fin de semana. Según precisó, más de 120 artistas formaron parte de la grilla, entre músicos, ballets y delegaciones provenientes de distintos puntos del país, lo que generó además un importante movimiento de visitantes en la localidad.

Subrayó que uno de los mayores logros de esta edición fue haber podido cubrir los gastos del evento gracias al acompañamiento del público. “Era lo que más nos preocupaba y, gracias a Dios y al aporte de la gente, se pudo lograr. Eso nos deja muy conformes y tranquilos”, expresó.

La fiesta contó con dos jornadas cargadas de música y danza, con la participación de reconocidos artistas y agrupaciones regionales. El sábado 6 se presentaron, entre otros, Franco Coria, Tres a la Izquierda, Pichi Anai, Flor del Campo, Auquinco, Sentimiento Serrano, Daniel Cantos, Fortín Sureño, Copla y Misterio, Huechelu, Luna Carpera, Somos Danza y Llokallas. En tanto, el domingo 7 pasaron por el escenario Franco Coria, Aves de Libertad, Pichi Anai, Flor del Campo, Auquinco, La Entramada, Dejando Huellas, Fortín Sureño, Copla y Misterio, Daniel Cantos, Luna Carpera, Somos Danza y Sensura.

Aguilar también destacó el carácter emotivo que tuvo esta edición, con homenajes y despedidas que marcaron profundamente a la comunidad artística. “El recuerdo de Belu (Belen Giorgini) fue muy fuerte, todos nos emocionamos arriba del escenario. Y también fue muy significativo contar con la presencia de quienes iniciaron este proyecto, que nos dieron un empuje enorme”, remarcó en relación a los profesores impulsores de la Fiesta, Lorena Andrade y Facundo Galarza quienes se despidieron del escenario Galarza – Millapi.

En cuanto a la logística, el presidente de la asociación agradeció especialmente el acompañamiento de la Municipalidad de Sierra Grande, así como de distintas instituciones y actores locales. “La asociación sola no podría hacerlo. La parte artística corre por nuestra cuenta, pero la logística, el sonido, la seguridad, todo eso es posible gracias al trabajo conjunto con el municipio”, explicó, sumando su reconocimiento a Turismo, EMProTur, el Consejo Escolar, la Escuela de Policía, emprendedores turísticos, familias de Somos Danza, artesanos, puestos gastronómicos y al personal que trabajó desde días previos al armado del predio.

Durante el evento también se realizó el sorteo del bono contribución, una herramienta clave para solventar los costos de la fiesta. Desde la organización expresaron su agradecimiento a quienes colaboraron: “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada persona que adquirió el bono. Su apoyo fue fundamental para llevar adelante esta celebración que fortalece nuestro espíritu comunitario y promueve nuestras tradiciones”. Los premios fueron para Sandra Gutiérrez (Primer Premio, bono Nº 427), Marcela González (Segundo Premio, bono Nº 188) y Javier Queupil (Tercer Premio, bono Nº 212).

Finalmente, Aguilar adelantó que ya se encuentra presentado el proyecto para que la Fiesta de las Sierras del Sur sea declarada Fiesta Provincial. “La vara quedó muy alta. Ojalá podamos seguir en este camino y concretar otra gran edición en 2026”, concluyó, agradeciendo especialmente al público por su comportamiento ejemplar y el acompañamiento constante.

Fuente: En este día | Radio Libre