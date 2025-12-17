BALANCE DE UNA ETAPA SINDICAL EN UN CONTEXTO ADVERSO

Sierra Grande | A días del traspaso formal de autoridades en el último Congreso de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), Gustavo Cifuentes dejó su rol como secretario adjunto de la conducción provincial con sensaciones encontradas. Autocrítica, nostalgia y satisfacción conviven en un balance que pone el foco en los avances logrados, las limitaciones impuestas por el contexto político y económico, y los desafíos que hereda la nueva conducción gremial.

“Hay tristeza por lo que no se pudo concretar, pero también conformidad por lo que sí se logró”, expresó Cifuentes, quien integró la conducción saliente y anteriormente se desempeñó como secretario de Nivel Inicial. Desde esa trayectoria, destacó como uno de los hitos más importantes de la gestión la aprobación del Reglamento del Nivel Inicial, una demanda histórica que llevaba más de tres décadas sin resolverse.

El reglamento, señaló, permitió avanzar en estabilidad laboral para las y los docentes del nivel y funcionó como una herramienta clave frente a un escenario nacional de ajuste y achicamiento del Estado. “Uno de los mayores riesgos era el cierre de cargos. Este reglamento vino a proteger al nivel inicial y a quienes trabajan en él”, afirmó.

Otro de los logros centrales de la gestión fue la realización de concursos de titularización y de cargos supervisivos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo rionegrino, algunos de ellos postergados durante más de 15 años. “Hoy hay compañeras y compañeros con estabilidad laboral gracias a una política gremial sostenida de exigir concursos todos los años”, remarcó.

En el plano social, Cifuentes también destacó los avances en el proyecto de acceso a la tierra para docentes en Sierra Grande, que se encuentra en un estado de concreción cercano al 90 %. Si bien reconoció que hubiese deseado cerrar personalmente ese proceso, subrayó que el logro está garantizado y beneficiará a numerosos trabajadores y trabajadoras de la educación, incluido él mismo.

No obstante, el ex secretario adjunto reconoció que la principal deuda de la gestión fue la cuestión salarial. “No haber podido avanzar como queríamos en recomposición salarial es una frustración que compartimos con toda la docencia”, sostuvo. En ese sentido, contextualizó las dificultades en un escenario nacional marcado por la eliminación de fondos educativos y políticas de ajuste, aunque resaltó como un logro haber sostenido el financiamiento provincial ante la quita del FONID, evitando una pérdida salarial cercana al 10 %.

También cuestionó el impacto negativo de las auditorías médicas y las modificaciones al régimen de licencias, y expresó su expectativa de que la nueva conducción pueda revertir esas medidas.

De cara al futuro, Cifuentes manifestó deseos de que la nueva conducción esté “a la altura de las circunstancias” y logre representar al conjunto de la docencia en un contexto complejo. Desde su rol como parte de la oposición interna, advirtió sobre la necesidad de cuidar la organización sindical como herramienta de lucha, tanto en lo económico como en lo estructural, y de evitar acciones que expongan a las y los trabajadores a mayores riesgos frente a gobiernos que no dudan en aplicar descuentos o avanzar sobre derechos sindicales.

Ya fuera de la conducción provincial, Cifuentes se prepara para retomar plenamente su función como director de la Escuela Secundaria Rionegrina N.º 39 de Sierra Grande. Sin embargo, dejó en claro que su compromiso social, político y gremial continúa vigente. “No me veo despolitizado ni mirando para otro lado frente a las injusticias. Mi prioridad será la escuela, pero siempre voy a estar colaborando con la comunidad”, afirmó.

Sobre el PCB y su erradicación definitiva

En relación con la decisión del Gobierno de Río Negro de avanzar en la erradicación definitiva del PCB en Sierra Grande, Cifuentes valoró la medida como un hecho positivo para la comunidad y la región, aunque cuestionó los tiempos y las prioridades estatales. “Es fundamental que el cuidado del ambiente sea una política de Estado. Lo que se invierte hoy en remediación es mucho menos de lo que se gasta en campañas”, sostuvo.

El dirigente destacó la importancia de cerrar un proceso iniciado hace más de 20 años y celebró que se avance en el retiro definitivo de los residuos contaminantes. Al mismo tiempo, llamó a sostener una mirada crítica y activa desde la sociedad para que el respeto por el territorio y la salud ambiental ocupen un lugar central en la agenda pública.

Con este balance, Gustavo Cifuentes cierra una etapa de fuerte protagonismo gremial y abre otra centrada en la gestión educativa, sin abandonar su rol como referente social y defensor de la educación pública en Sierra Grande y la provincia.

