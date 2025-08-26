BAJO LA MIRADA DEL TURISMO Y EL AMBIENTE: RÍO NEGRO PLANIFICA EL DESARROLLO EN LA COSTA ATLÁNTICA

Sierra Grande | Durante su visita a Sierra Grande, la titular de la Secretaria de Estado y Energía y Ambiente de Rio Negro, Andrea Confini, subrayó que los proyectos vinculados al oleoducto VMOS no pueden evaluarse de manera aislada: “Hidrocarburos sí, industria sí, desarrollo sí, producción sí, pero no a cualquier precio”, señaló.

La funcionaria recalcó que el Estado provincial exige líneas de base ambiental y controles acumulativos que permitan medir los impactos reales a lo largo del tiempo. Además, confirmó que auditorías internacionales acompañarán los procesos vinculados al resguardo del litoral marítimo.

Turismo y conservación como aliados

Confini hizo foco en el valor estratégico de la costa rionegrina: “Tenemos unas playas maravillosas. El desafío es que la gente las disfrute y no las destruya”.

En este sentido, destacó que la planificación territorial busca ordenar el crecimiento urbano y turístico, de manera que espacios como Playas Doradas y el Parque Nacional Islote Lobos puedan convivir con la actividad productiva, protegiendo tanto la fauna como la flora terrestre y marina.

Desarrollo con identidad rionegrina

Finalmente, la titular de Ambiente y Energía resaltó que este modelo de planificación no sólo busca resguardar el patrimonio natural y turístico, sino también fortalecer la participación local: desde la formación de jóvenes técnicos hasta la contratación de proveedores y mano de obra de la provincia.

Fuente: Radio Libre | En este día