AVANZAN LOS TRABAJOS EN LA PLAZA INCLUSIVA Y COMIENZA LA RENOVACIÓN DE LA PLAZA SAN MARTÍN

Sierra Grande | El secretario de Obras, Planeamiento y Urbanismo de la Municipalidad de Sierra Grande, Maximiliano Ruiz, brindó detalles sobre el estado de la Plaza Inclusiva del barrio 9 de Julio tras la colocación del césped natural y sobre las intervenciones previstas en la Plaza San Martín.

Respecto a la Plaza Inclusiva, Ruiz informó que se colocaron 320 metros cuadrados de césped natural, material que fue trasladado desde Viedma. Explicó que la elección de esta época del año respondió a recomendaciones técnicas vinculadas a las condiciones climáticas y a la necesidad de favorecer el proceso de adaptación y enraizamiento.

“El césped proviene de otra localidad, con diferentes condiciones climáticas y de suelo, por lo que requiere un período de adaptación”, señaló el funcionario. En ese sentido, indicó que durante los primeros siete a diez días se recomienda evitar el tránsito sobre la superficie para impedir daños que puedan afectar su desarrollo.

Por este motivo, la plaza permanece cerrada de manera provisoria. Durante ese período también se realizarán tareas de mantenimiento en el cerramiento perimetral. Según explicó Ruiz, el municipio implementó un esquema de riego diario con personal municipal para garantizar la humedad necesaria durante la etapa inicial.

Además, señaló que se evalúan alternativas para asegurar el abastecimiento de agua en caso de cortes o disminución de presión, incluyendo la incorporación de equipamiento de bombeo y la planificación de una reserva dentro del predio.

El funcionario estimó que, si la evolución del césped continúa de acuerdo con lo previsto, la plaza podría reabrirse durante la próxima semana, aunque algunas medidas de cuidado podrían mantenerse por un período adicional.

Obras en Plaza San Martín

En relación con la Plaza San Martín, Ruiz confirmó el inicio de la primera etapa de una obra de renovación que contempla principalmente la modernización del sistema de iluminación.

Los trabajos comenzaron con el vallado del sector por razones de seguridad y tendrán una duración estimada de entre 45 y 60 días, sujeta a las condiciones climáticas.

El proyecto prevé la instalación de nuevas luminarias LED y el incremento de la cantidad de columnas de iluminación. Según detalló el secretario, se pasará de aproximadamente 27 columnas bajas a 50, con el objetivo de mejorar la cobertura lumínica en sectores que actualmente presentan menor iluminación.

La intervención también incluye la restauración de las columnas altas existentes, la incorporación de una nueva columna triple y la adecuación de la infraestructura eléctrica para futuros eventos que se desarrollen en el espacio público.

Otro de los puntos contemplados es la recuperación de la fuente ubicada en la plaza, actualmente fuera de funcionamiento, así como la incorporación de nuevas conexiones eléctricas destinadas a actividades culturales y recreativas.

Ruiz indicó que esta etapa forma parte de un proyecto más amplio de renovación integral del principal espacio público de la ciudad. Entre las acciones previstas a futuro mencionó mejoras en accesibilidad, reparación de veredas, renovación de juegos infantiles y adecuación de sectores para el uso de personas con movilidad reducida.

“La iluminación es la primera intervención porque responde a una cuestión de seguridad, pero la planificación contempla una renovación progresiva de distintos sectores de la plaza”, explicó.

En paralelo, el municipio prevé aprovechar el período de cierre para avanzar en tareas de restauración y recambio de juegos infantiles.

Fuente: En este día | Radio Libre