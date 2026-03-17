AVANZAN CON UNA PRUEBA PILOTO EN PROYECTO DE HIERRO SUPERFICIAL EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | En Sierra Grande, la empresa Áridos Lomada Grande S.A. avanzará la próxima semana con un despacho piloto en el marco de su proyecto de extracción de hierro superficial bajo modalidad de cantera. La iniciativa contempla una prueba industrial del material producido en el sitio.

El mineral será utilizado como corrector férrico en la fabricación de cemento portland, donde cumple la función de fundente en el horno y facilita la formación del clinker, etapa central del proceso productivo.

El material destinado a esta prueba fue previamente clasificado y ajustado en tamaño en el área de operaciones, mediante una planta de trituración recientemente instalada. El equipamiento fue fabricado en Argentina y opera a través de procesos mecánicos, sin uso de productos químicos. Además, incorpora sistemas de supresión de polvo y control ambiental.

La prueba permitirá validar variables vinculadas tanto a la logística como al comportamiento industrial del material. El transporte se realizará mediante aproximadamente cinco camiones desde el área operativa, ubicada a unos 10 kilómetros al norte de Sierra Grande sobre la Ruta Nacional Nº 3.

El proyecto tiene como objetivo la producción de material ferroso para abastecer a la industria nacional, con impacto en cadenas productivas regionales y demanda de servicios locales.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad por el Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera, tras la evaluación de su esquema operativo basado en procesos mecánicos sin uso de reactivos químicos y las medidas de gestión ambiental presentadas.

Áridos Lomada Grande S.A. es una compañía de capitales argentinos. El proyecto de hierro superficial, denominado Target 300, se ubica en cercanías de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro.

Fuente: En este día | Radio Libre