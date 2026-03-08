AVANZA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON RECAMBIO DE CAÑERÍAS DE AGUA EN 16 CALLES DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande inició los trabajos correspondientes a la obra de pavimentación de 16 calles de la ciudad, un proyecto que contempla además el recambio completo de cañerías de agua potable en los tramos intervenidos.

El secretario de Obras, Planeamiento y Urbanismo municipal, Maximiliano Ruiz, informó que las tareas comenzaron hace aproximadamente diez días y actualmente se desarrollan en un sector cercano a la Escuela N°62.

“Ya está la obra en marcha. Es una obra de dieciséis calles que se van a pavimentar, la mayoría en el barrio centro y hay tres calles en el barrio 25 de Mayo”, explicó.

Primera etapa: retiro del asfalto y preparación del suelo

Las primeras tareas consisten en la remoción de la capa asfáltica existente para avanzar luego con el zanjeo y el reemplazo de las cañerías de agua.

Según detalló Ruiz, en esta etapa se retiró el asfalto en la calle Viedma, en calle 8 entre Viedma y avenida San Martín, en Bahía Blanca entre Novillo y Lonco Valentín Sayhueque, en San Martín en el mismo tramo y en 2 de Abril entre Lonco Sayhueque y calle 8.

“Primero se retira todo lo que es el asfalto, se hace el zanjeo, el recambio de cañería y después se inicia la nivelación para el hormigón”, señaló el funcionario.

Tras la remoción, la empresa contratista debe descender entre 10 y 15 centímetros para alcanzar el nivel requerido, realizar la compactación del suelo y preparar la base sobre la que posteriormente se colocará el pavimento de hormigón.

Recambio completo de la red de agua

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el reemplazo total de las cañerías troncales de agua en las calles incluidas en la obra.

Ruiz explicó que no se realizarán reparaciones parciales, sino la instalación de una nueva red paralela a la existente, que luego será conectada mediante empalmes.

“No se ponen parches ni reparaciones. Se hace el recambio total de la cañería que afecta a todas las calles”, indicó.

La nueva red tendrá mayor diámetro que la actual. Mientras gran parte del sistema vigente en la ciudad utiliza caños de 50 milímetros, la obra contempla la colocación de conductos de 75 milímetros o superiores, conforme a los criterios técnicos establecidos por Aguas Rionegrinas (ARSA) y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).

“Todo el cambio de los caños de 50 los vamos a dejar obsoletos y vamos a poner caños de 75, que es lo proyectado”, afirmó Ruiz.

Las tareas se realizan con la supervisión del municipio y de ARSA, organismo que posteriormente recepciona la red. El proceso incluye pruebas hidráulicas para verificar la estanqueidad del sistema antes de realizar los empalmes definitivos.

Coordinación técnica y relevamiento de conexiones

El funcionario explicó que durante los trabajos se realizan cateos para localizar las cañerías existentes y que, en caso de producirse roturas, interviene el personal de guardia del organismo provincial para efectuar reparaciones.

Además, el municipio prevé verificar las conexiones domiciliarias a la red cloacal para evitar futuras roturas del pavimento.

“Vamos a verificar caso por caso para ver si hay algún caso que haya que reparar o hacer la conexión ahora”, indicó.

Organización de los trabajos por sectores

La obra se ejecutará por etapas para limitar el impacto en la circulación. Cada calle tendrá un plazo estimado de intervención de alrededor de 40 días desde el inicio de las tareas hasta su habilitación al tránsito.

El cronograma contempla el tiempo necesario para el recambio de cañerías, la preparación de la base y el proceso de curado del hormigón.

“En calles de hormigón siempre se estima alrededor de cuarenta días de afectación”, explicó Ruiz.

La estrategia consiste en intervenir sectores completos, finalizar las tareas y luego trasladar los trabajos a otro punto de la ciudad, con el objetivo de no mantener abiertas las 16 calles al mismo tiempo.

Otros trabajos complementarios

Durante la obra también se realizan tareas de poda o corte de ramas para permitir el acceso de maquinaria, tratamiento de raíces mediante mallas geotextiles para evitar daños en el pavimento y retiro de veredas deterioradas en algunos sectores.

El material retirado del asfalto será trasladado a un sector de cantera y parte del relleno recuperable se acopiará en el obrador municipal para su uso en futuras intervenciones de calles.

En paralelo, el municipio coordina con la empresa el riego de los sectores intervenidos para reducir la presencia de polvo mientras se desarrollan los trabajos.

Fuente: En este día | Radio Libre