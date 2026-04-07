AVANZA LA OBRA DE PAVIMENTO Y SE PROYECTA LA RENOVACIÓN ELÉCTRICA DE LA PLAZA SAN MARTÍN EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Sierra Grande, Maximiliano Ruiz, brindó detalles sobre el avance de la obra de pavimento en distintas calles de la ciudad y el proyecto de renovación eléctrica de la Plaza San Martín.

En relación con los trabajos viales, el funcionario indicó que las tareas se desarrollan con un ritmo sostenido de hormigonado. Explicó que las intervenciones se realizan por tramos y en media calzada, lo que puede extender los plazos de ejecución. Según precisó, ya se completaron sectores de la calle Villegas, incluyendo los tramos entre Viedma y Bahía Blanca, y entre Bahía Blanca y San Martín, y está previsto continuar sobre calle Viedma.

Ruiz señaló que, una vez colocado el hormigón, se requiere un período de curado mínimo de 21 días antes de habilitar el tránsito, sujeto a los resultados de ensayos de resistencia. “Se hacen pruebas con probetas para verificar la dureza del material; si cumple con los parámetros establecidos, se habilita la circulación”, explicó.

Respecto a las consultas de vecinos sobre la ausencia de malla metálica en la estructura, el funcionario aclaró que el sistema constructivo responde a especificaciones técnicas basadas en normativas de Vialidad Nacional y Provincial. Detalló que las calzadas de hormigón de 15 centímetros de espesor utilizan pasadores para distribuir cargas entre losas, mientras que la malla se emplea únicamente en sectores específicos como badenes.

También indicó que en algunos sectores se ejecutan tareas complementarias, como la reconstrucción de cordones cuneta afectados por raíces o problemas de escurrimiento.

En paralelo, el municipio avanza con tareas de mantenimiento urbano, incluyendo trabajos de bacheo y coordinación de servicios como alumbrado y conservación de calles.

En cuanto a la Plaza San Martín, Ruiz informó que se encuentra en etapa final la presentación de un proyecto de electrificación integral. La iniciativa contempla el recambio completo del sistema eléctrico, incluyendo cableado, columnas y luminarias, que serán reemplazadas por tecnología LED.

El funcionario explicó que se proyecta una nueva infraestructura, en reemplazo del sistema actual, debido al deterioro y la falta de información técnica sobre las instalaciones existentes. “Se plantea una obra totalmente nueva, con circuitos sectorizados y sin empalmes subterráneos”, indicó.

El inicio de los trabajos dependerá de la aprobación del financiamiento provincial a través del programa correspondiente. Según estimaciones oficiales, el objetivo es completar la instancia administrativa durante el mes en curso para avanzar con la licitación y ejecución.

Finalmente, Ruiz señaló que la obra de pavimento continuará en otros sectores de la ciudad, incluyendo las calles 2 de Abril y Belgrano, y el barrio 25 de Mayo, en coordinación con el área de agua para la verificación de redes y conexiones.

Fuente: En este día | Radio Libre