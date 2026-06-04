AVANZA LA HABILITACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS TRAS COMPLETARSE LOS PLAZOS TÉCNICOS

Sierra Grande | La Municipalidad inició la habilitación progresiva de distintos tramos de calles recientemente pavimentadas, una vez cumplidos los tiempos técnicos requeridos para garantizar la resistencia y durabilidad de la obra.

La habilitación de los primeros tramos pavimentados se realizó con la presencia de la intendenta Roxana Fernández, el secretario de Obras, Planeamiento y Urbanismo, Maximiliano Ruiz, junto a integrantes del gabinete municipal. También participó la comerciante de la calle Bahía Blanca, Erika Villarroel, invitada especialmente para la ocasión. Tras la apertura, las autoridades y la vecina recorrieron los sectores habilitados, donde observaron el estado de las obras ejecutadas y las condiciones de circulación recuperadas para vecinos, comerciantes y usuarios de estas arterias.

La intendenta señaló que la apertura se realiza de manera gradual en aquellos sectores donde ya concluyeron los procesos de fraguado y las evaluaciones técnicas necesarias. En esta etapa quedaron habilitados un tramo de la calle Bahía Blanca y sectores de la calle Villegas.

Según explicó la jefa comunal, la decisión fue respetar los plazos establecidos para la obra con el objetivo de preservar las condiciones del pavimento y asegurar su vida útil. También indicó que los trabajos continúan en otros sectores de la ciudad, incluido el barrio 25 de Mayo.

Por su parte, el secretario de Obras detalló que la reapertura busca mejorar la circulación vehicular luego de varios meses de restricciones al tránsito. Precisó que la calle Bahía Blanca quedó habilitada en sentido este-oeste, mientras que distintos tramos de la calle Villegas ya pueden ser utilizados por los vecinos, incluyendo el acceso a cocheras particulares.

Ruiz explicó que los tiempos de ejecución de la obra no dependen únicamente de la colocación del hormigón, sino también de tareas complementarias realizadas previamente. Entre ellas mencionó el recambio de cañerías de agua y, en algunos sectores, de cloacas, trabajos coordinados con la empresa ARSA.

El funcionario señaló que, una vez finalizada la colocación del hormigón, se debe cumplir un período de curado de entre 21 y 27 días. Posteriormente se realizan ensayos y pruebas de resistencia mediante probetas para verificar que el material alcance la dureza exigida antes de habilitar el tránsito.

En relación con la calle San Martín, una de las principales arterias intervenidas, Ruiz estimó que su apertura podría concretarse dentro de los próximos 10 a 15 días, una vez concluidos los procesos de curado y las evaluaciones técnicas correspondientes.

Fernández destacó que varias de las calles incluidas en el plan de pavimentación presentaban una antigüedad superior a los 40 años. Indicó que la selección de los sectores a intervenir respondió a un esquema de prioridades definido en función del estado de deterioro de la infraestructura vial y de los recursos disponibles.

La intendenta también remarcó que las obras incluyeron el reemplazo de redes de agua y, en algunos casos, de cloacas, con el objetivo de prevenir filtraciones que puedan afectar la estructura del pavimento en el futuro.

Desde el municipio informaron que la habilitación de nuevas calles continuará de manera progresiva a medida que se completen los requisitos técnicos previstos para cada tramo de la obra.

Fuente: En este día | Radio Libre