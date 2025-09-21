AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ALCANTARILLA EN EL BARRIO INDUSTRIAL

Sierra Grande | La construcción del nuevo puente alcantarilla en el Barrio Industrial registró un avance significativo con la finalización del llenado de los tres tabiques. Esta etapa permitirá continuar con el armado de hierros de la losa y de las alas Norte y Sur, previo a su vaciado de hormigón.

El proyecto, financiado en su totalidad con recursos municipales, contempla una inversión oficial de $44.405.902 y un plazo de ejecución de 120 días desde el inicio de los trabajos.

La obra responde a una demanda histórica de los vecinos, ya que mejorará la conectividad interna del barrio y contribuirá a resolver los problemas de accesibilidad en días de lluvias.

Fuente: Municipalidad de Sierra Grande.