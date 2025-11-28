AVANCES DEL PROYECTO VMOS Y PANORAMA PARA PROVEEDORES LOCALES EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | En una convocatoria que colmó la capacidad del espacio y obligó a cambiar de locación, este viernes se desarrolló en las instalaciones del Vuta Mahuida un encuentro informativo clave sobre el avance del proyecto VMOS y el desarrollo de proveedores locales. La actividad reunió a autoridades municipales, representantes de la empresa, cámaras de comercio y empresarias de la región, así como a comerciantes y prestadores de servicios de Sierra Grande.

La apertura estuvo a cargo del equipo institucional Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), quienes agradecieron la amplia participación y destacaron el rol central del municipio para facilitar el trabajo conjunto.

A continuación, fue la intendenta Roxana Fernández, quien dio la bienvenida con un mensaje firme y orientado al futuro de la ciudad.

Las palabras de la intendenta Roxana Fernández

Fernández subrayó el impacto que el proyecto tiene sobre la economía local y la necesidad de que la comunidad esté informada:

“Sabemos que estamos en los inicios, sabemos también que va muy rápido, lo cual celebramos. Y agradecemos que hoy nos puedan contar en qué estado está el proyecto y cuál es la continuidad, porque es fundamental para todos para tomar decisiones”, expresó.

Destacó, además, el esfuerzo que vienen realizando los comerciantes y empresas de Sierra Grande:

“Ese cambio se nota en la formalización de la actividad, en la mejora de los servicios y en nuevas propuestas que antes no existían. Sierra Grande tiene una cantidad importantísima de servicios que puede ofrecer al proyecto y a las futuras inversiones”.

La jefa comunal enfatizó la importancia de seguir fortaleciendo la oferta local:

“Es la mejor defensa de nuestro comercio: nosotros generando normativas, y ustedes trabajando y compitiendo en mejores condiciones. Las oportunidades están y hay que aprovecharlas”.

Actualización del proyecto y mirada estratégica: la presentación del CEO de VMOS, Gustavo Chaab

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la exposición detallada del CEO de VMOS, Gustavo Chaab, quien brindó una actualización completa sobre el estado del proyecto, su historia reciente, su impacto en la industria y su vinculación con las comunidades locales.

Chaab comenzó contextualizando el origen de VMOS:

“Somos un proyecto que se ve poco, porque la mitad de lo que hacemos está bajo tierra y la otra mitad lejos de la vista. Pero desde Punta Colorada ya pueden ver el avance real de la obra”.

Explicó que el proyecto surge como una solución estratégica para la creciente producción petrolera del país y la necesidad de contar con un punto de exportación competitivo:

“Punta Colorada fue elegida por una razón simple: sus profundidades naturales permiten recibir barcos gigantes que no pueden operar en otros puertos del país”.

También recalcó los principios que guían la operación de VMOS:

Seguridad , como valor innegociable.

Confiabilidad , para garantizar el transporte continuo y eficiente.

Sostenibilidad , como parte activa de la comunidad.

Eficiencia , clave para competir en mercados internacionales.

Integridad ética, exigida por la sociedad y la propia industria.

Chaab detalló los hitos cumplidos desde 2018, entre ellos la aprobación de estudios ambientales, acuerdos con la provincia y el reciente cierre financiero internacional que garantiza la continuidad de la obra:

“Con el financiamiento cerrado y todas las habilitaciones, ahora solo nos queda acelerar para terminar”.

Asimismo, compartió plazos relevantes: los primeros dos tanques y el ducto estarán operativos en octubre de 2026, permitiendo iniciar la exportación; y el proyecto alcanzará su capacidad máxima en noviembre de 2027.

Proveedores locales: una etapa clave

Tanto Chaab como el equipo técnico coincidieron en la importancia de avanzar en la integración de proveedores, un punto muy demandado por las cámaras y actores económicos de la región. Durante el encuentro, se explicó el esquema de contratación, los procesos previstos y cómo las empresas locales pueden participar y prepararse para cumplir con los estándares requeridos.

Presentaciones para proveedores serranos

Durante la jornada, se desarrolló un bloque especialmente destinado a brindar información concreta a los proveedores locales. En este espacio, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Sierra Grande, Cintia Castillo, y el secretario General y de Hacienda, Nazareno Sepúlveda, expusieron los beneficios y alcances del Régimen de Incentivo -RICSE-, una herramienta clave para ordenar y fortalecer la participación empresarial local.

A su vez, la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro presentó los alcances del Compre Rionegrino, detallando cómo los proveedores serranos pueden acceder a este esquema y potenciar su competitividad en el marco de los grandes proyectos en ejecución.

La jornada concluyó con un espacio abierto para consultas y una invitación a continuar el diálogo permanente entre VMOS, el municipio y el sector productivo local.

Por redacción de Pido la Palabra.