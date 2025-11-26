AVANCES DEL PROYECTO VMOS Y ENCUENTRO CON PROVEEDORES LOCALES

Sierra Grande | VMOS organiza un encuentro informativo destinado a proveedores locales, cámaras y empresas de servicios de Río Negro, con el objetivo de presentar los avances del Proyecto VMOS y fortalecer el desarrollo de la cadena de valor regional. La instancia será encabezada por Gustavo Chaab, CEO de VMOS, quien expondrá las principales novedades del proyecto y detallará las oportunidades para que proveedores locales se integren en obras, servicios y logística.

La actividad se llevará a cabo el 28 de noviembre, de 08:30 a 12:30, en el Gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande, espacio recientemente asignado debido a la alta demanda de inscripciones. Este encuentro representa un momento estratégico para conocer de primera mano el estado del proyecto y potenciar la articulación con actores locales del sector productivo.

VMOS invita a todas las empresas interesadas a asegurar su participación completando el formulario disponible en el siguiente enlace:

👉🏼 Formulario de inscripción: https://forms.office.com/r/fWZ6aAWQ1C?origin=lprLink

Fuente: Prensa VMOS.