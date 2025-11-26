LocalesRegionales
AVANCES DEL PROYECTO VMOS Y ENCUENTRO CON PROVEEDORES LOCALES
VMOS convoca a la comunidad empresarial de Río Negro a un encuentro clave para conocer el progreso del proyecto y las oportunidades de participación.
Sierra Grande | VMOS organiza un encuentro informativo destinado a proveedores locales, cámaras y empresas de servicios de Río Negro, con el objetivo de presentar los avances del Proyecto VMOS y fortalecer el desarrollo de la cadena de valor regional. La instancia será encabezada por Gustavo Chaab, CEO de VMOS, quien expondrá las principales novedades del proyecto y detallará las oportunidades para que proveedores locales se integren en obras, servicios y logística.
La actividad se llevará a cabo el 28 de noviembre, de 08:30 a 12:30, en el Gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande, espacio recientemente asignado debido a la alta demanda de inscripciones. Este encuentro representa un momento estratégico para conocer de primera mano el estado del proyecto y potenciar la articulación con actores locales del sector productivo.
VMOS invita a todas las empresas interesadas a asegurar su participación completando el formulario disponible en el siguiente enlace:
👉🏼 Formulario de inscripción: https://forms.office.com/r/fWZ6aAWQ1C?origin=lprLink
Fuente: Prensa VMOS.