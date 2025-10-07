AUTORIDADES PROVINCIALES Y MUNICIPALES RECORRIERON EL OLEODUCTO VMOS, ABRIERON SOBRES DE LICITACIONES Y PRESENTARON NUEVAS MAQUINARIAS

Sierra Grande | El gobernador Alberto Weretilneck junto a la intendenta Roxana Fernández recorrieron la terminal del oleoducto VMOS y, pasadas las 14 horas, llevaron adelante una apertura de sobres para la ejecución de obras, entrega de escrituras y la exhibición de rodados adquiridos recientemente por la Municipalidad de Sierra Grande.

Estuvieron también presentes en Sierra Grande, el legislador Facundo López; y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren.

Apertura de sobres y licitaciones

La apertura de sobres corresponde a cuatro obras anunciadas oportunamente como:

Provisión de infraestructura para lotes de UNTER , destinada a garantizar servicios básicos en terrenos del sindicato docente.

Construcción del SUM en la Escuela Primaria N° 60 y ESRN N° 39 , obra que permitirá descomprimir centros deportivos locales y mejorar la calidad educativa.

Ampliación de la Red de Gas en Playas Doradas Etapa II , que busca aumentar la cobertura de gas en la localidad y sus alrededores.

Adquisición de luminarias y equipos LED, para optimizar el alumbrado público en Sierra Grande y Playas Doradas.

El gobernador Weretilneck destacó que estas acciones reflejan un compromiso concreto con el desarrollo de la ciudad, la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. “Hoy podemos ver proyectos que antes eran promesas y ahora son realidades”, afirmó.

Entrega de escrituras y aportes

Durante la jornada, también se realizó la entrega de escrituras del IPPV a familias de la localidad, un hecho histórico que la intendenta Fernández describió como “un sueño cumplido para cada vecino y vecina que hoy puede acceder a la casa propia”.

Asimismo, se entregó un aporte económico destinado a la construcción del techo del hospital local, con el objetivo de mejorar la infraestructura sanitaria de la ciudad.

Palabras de las autoridades

La intendenta Roxana Fernández destacó el trabajo conjunto entre la provincia y el municipio: “Sierra Grande avanza gracias a la inversión pública, a la decisión de empresas de generar empleo y a la planificación que nos permite cubrir necesidades históricas. Hoy es un día para celebrar obras concretas y un futuro de desarrollo para nuestra comunidad”.

Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck subrayó la magnitud histórica de los proyectos vinculados al oleoducto y al desarrollo energético local, señalando que el avance de las obras genera empleo y mejora las condiciones de vida de los ciudadanos: “Cada obra, cada licitación y cada proyecto son pasos firmes hacia un Sierra Grande más grande, más fuerte y con oportunidades para todos”.

Exhibición de maquinarias

El cierre del acto incluyó la exhibición de las nuevas maquinarias adquiridas por la municipalidad:

Camión IVECO 150E21 con caja volcadora de 8 m³, valuado en $156.407.000.

Motoniveladora ASTARSA A180 , con motor potente para optimizar caminos, inversión de $258.360.000.

Paracargadora modelo A188, con balde de 1 m³ y motor de 80 HP, inversión de $74.685.000.

La intendenta Fernández resaltó que estos equipos fueron abonados íntegramente y que su incorporación representa un avance histórico para la municipalidad, mejorando significativamente la capacidad operativa en recolección de residuos y mantenimiento vial.