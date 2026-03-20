AUNQUE UNTER DECLARÓ INSUFICIENTE LA OFERTA SALARIAL EL GOBIERNO RATIFICÓ AUMENTOS Y BONO

El congreso extraordinario de UnTER resolvió declarar insuficiente la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro y exigir una convocatoria urgente a paritaria. La definición se adoptó tras una jornada de debate que se extendió por más de 12 horas y finalizó el 19 de marzo.

La secretaria general del gremio, Laura Ortiz, señaló que “esta no es la respuesta que la docencia está esperando” y remarcó la necesidad de una nueva instancia de negociación. Según expresó, la propuesta oficial “no alcanza a reparar la pérdida del poder adquisitivo ni contempla la situación del conjunto de los trabajadores de la educación”.

El congreso también resolvió convocar a un nuevo encuentro el 31 de marzo en caso de no concretarse la paritaria, con el objetivo de retomar medidas de fuerza previamente definidas y postergadas. Desde la conducción sindical indicaron que la responsabilidad del conflicto recae en el Ejecutivo provincial por no presentar una oferta superadora.

En paralelo, el gobernador Alberto Weretilneck ratificó que la provincia avanzará con la aplicación de los incrementos salariales y el pago de sumas extraordinarias, independientemente del rechazo gremial. “Vamos a cumplir con lo acordado en paritarias más allá de la decisión del gremio”, afirmó.

El mandatario confirmó que en los haberes de marzo se aplicará un aumento del 5,29%, correspondiente a la inflación de los últimos meses, y que se abonará un bono de 250.000 pesos en dos cuotas. La primera cuota fue acreditada en las cuentas de los trabajadores docentes durante la mañana, según lo previsto por el cronograma oficial.

Además, el Gobierno informó medidas complementarias que incluyen actualizaciones en ítems específicos, como ubicación y movilidad, y anticipó la continuidad de ajustes salariales automáticos vinculados a la evolución del índice de precios.

La decisión oficial se enmarca en un esquema similar al aplicado al resto de los trabajadores estatales, que también contempla el pago de sumas extraordinarias y actualizaciones periódicas. No obstante, desde el gremio docente sostienen que las mejoras no alcanzan al conjunto del sector y reiteraron el reclamo de una propuesta integral.

Fuente: UnTER – Gobierno de Rio Negro.