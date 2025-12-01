AUMENTAN LOS MONTOS PARA LOS PROCESOS DE MENOR CUANTÍA EN LOS JUZGADOS DE PAZ

Desde hoy, 1 de diciembre, entraron en vigencia los nuevos montos establecidos por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para los procesos de menor cuantía en todos los juzgados de Paz de la provincia. El límite máximo para este tipo de reclamos se fijó en $2.700.000, mientras que para los juicios ejecutivos el tope quedó establecido en $1.300.000.

Reclamos más ágiles y accesibles

Los procesos de menor cuantía permiten que las personas puedan resolver conflictos de manera más rápida, sencilla y cercana, ya que se tramitan en cualquier localidad que cuente con un juzgado de Paz. Este mecanismo busca reducir tiempos y garantizar un acceso más efectivo a la justicia.

El procedimiento es gratuito, informal y verbal, manteniendo principios de bilateralidad, igualdad y colaboración entre las partes, y asegurando el derecho de defensa.

Cómo iniciar un proceso y qué temas no se incluyen

Para comenzar un trámite, se debe presentar un formulario de demanda en el juzgado de Paz correspondiente, reclamando un monto en pesos a la persona demandada.

Sin embargo, no todos los asuntos pueden tramitarse por esta vía. Están excluidos los temas de sucesiones, familia, laborales y desalojos, que deben canalizarse a través de otras instancias judiciales.

Una red provincial al servicio de la comunidad

El Poder Judicial de Río Negro cuenta con 49 juzgados de Paz distribuidos en todo el territorio provincial. Muchos de ellos son la primera puerta de acceso para resolver conflictos vecinales o realizar trámites esenciales.

Además de las acciones de menor cuantía, los juzgados de Paz intervienen en contravenciones, certificaciones, autorizaciones, juicios ejecutivos, ejecuciones fiscales, audiencias y cartas poder, entre otras funciones.

Fuente: Dirección de Comunicación Judicial – Poder Judicial de Río Negro