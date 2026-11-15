AUDIENCIA PÚBLICA POR ARGENTINA LNG: RESTRINGIRÁN ACCESOS Y CIRCULACIÓN VEHICULAR EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande informó que, con motivo de la audiencia pública por el proyecto Argentina LNG, prevista para este lunes 16 de noviembre, se implementará un operativo de restricción vehicular en las inmediaciones del edificio Vuta Mahuida.

Según el comunicado de la Secretaría de Gobierno, los cortes comenzarán a las 0 y se mantendrán hasta la finalización de la jornada. La medida alcanzará los accesos vehiculares al sector donde se desarrollará la audiencia.

Además, se indicó que los vecinos que residan dentro del área restringida deberán retirar sus vehículos antes del inicio del operativo, ya que no podrán volver a ingresar con ellos a sus domicilios mientras permanezcan vigentes las restricciones. Por este motivo, se recomendó utilizar los espacios de estacionamiento habilitados y las calles aledañas que no estén afectadas por los cortes.

El único acceso vehicular habilitado al estacionamiento será por avenida del Minero, frente a la Casita de Chocolate. Desde el municipio solicitaron respetar la señalización y las indicaciones del operativo para ordenar la circulación durante el desarrollo de la audiencia pública.

La convocatoria se enmarca en el procedimiento de participación ciudadana vinculado al proyecto Argentina LNG, una iniciativa relacionada con el desarrollo energético y productivo de la región.

Fuente: En este día | Radio Libre