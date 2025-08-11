AUDIENCIA PÚBLICA EVALUARÁ IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO FLNG MK II

En una nueva instancia de participación ciudadana, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro ha convocado a una audiencia pública presencial para analizar el impacto ambiental del Proyecto FLNG MK II, una unidad flotante de licuefacción de gas natural que operará en el Golfo San Matías. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 9 horas, en el gimnasio municipal de San Antonio Este.

El buque MK II se suma al FLNG ya previsto para entrar en operación en 2027, integrándose a una estrategia integral para alcanzar una capacidad conjunta de procesamiento de hasta 5,95 millones de toneladas métricas anuales. Los interesados en participar como oradores deben inscribirse en un formulario disponible en el sitio web del organismo, con un plazo límite de hasta 72 horas antes del evento, y dispondrán de un tiempo máximo de cinco minutos para sus intervenciones.

El expediente completo del proyecto está a disposición del público tanto de manera digital como presencial, permitiendo el acceso y análisis de todos los detalles del estudio ambiental. Esta convocatoria se enmarca en la política ambiental que promueve transparencia, acceso a la información y fomento de un debate informado sobre proyectos estratégicos que potencien el desarrollo energético y la sustentabilidad en la región.

Fuente: Gobierno de Rio Negro.