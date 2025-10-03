ATE Y EL MUNICIPIO DE SIERRA GRANDE ACUERDAN 7% DE AUMENTO Y BLANQUEO DE $70.000

Sierra Grande | La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el municipio de Sierra Grande alcanzaron un acuerdo que contempla un incremento salarial del 7% acumulativo hasta diciembre y el inicio del proceso de blanqueo de $70.000 en sumas fijas.

Según lo establecido, el blanqueo se realizará de manera escalonada: $20.000 en septiembre, $15.000 en octubre, $15.000 en noviembre y $20.000 en diciembre. Estas sumas se integrarán de manera definitiva al salario básico de los trabajadores municipales.

En cuanto a los aumentos, se fijó un 2% en septiembre, un 1,5% en octubre, otro 1,5% en noviembre y un 2% en diciembre, todos aplicados sobre el básico.

Por otra parte, ambas partes acordaron un encuentro el próximo 10 de diciembre con el objetivo de evaluar el impacto de la inflación y definir una eventual actualización del índice salarial.