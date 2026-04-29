ATE SIERRA GRANDE RECHAZÓ LA OFERTA SALARIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL Y QUEDÓ EN ESTADO DE ALERTA

Sierra Grande | La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Sierra Grande rechazó la propuesta salarial presentada por el Poder Ejecutivo municipal y declaró el estado de alerta, en el marco de la negociación paritaria con los trabajadores comunales.

La secretaria general del sindicato local, Verónica Agustín, explicó en Radio Libre que las conversaciones comenzaron en marzo y que previamente se habían postergado reuniones previstas para febrero. Según indicó, la última instancia de diálogo se realizó la semana pasada, donde el gremio resolvió no aceptar la oferta por considerarla insuficiente.

Agustín sostuvo además que la aplicación del incremento sería unilateral, ya que desde el área de Hacienda se informó que el aumento será liquidado igualmente tras la aceptación de otro gremio participante de la mesa.

En relación con la situación salarial, la dirigente señaló que los haberes municipales continúan entre los más bajos y que una parte importante de los trabajadores se encuentra en categorías iniciales, con ingresos que rondan los 500 mil pesos. También mencionó casos de empleados contratados y becados con varios años de antigüedad.

Uno de los principales cuestionamientos de ATE apunta al esquema de pago escalonado de los aumentos. Según explicó, el sindicato solicitó que los tramos correspondientes a febrero y marzo se abonen en una sola cuota para evitar que la inflación reduzca el impacto de la recomposición salarial.

La dirigente agregó que el gremio también reclama una mesa de trabajo para abordar otros temas vinculados al empleo municipal, entre ellos recategorizaciones, pase a planta permanente, regularización de contratados y actualización del estatuto municipal.

Respecto del estado de alerta, Agustín indicó que la medida habilita la realización de asambleas en los distintos sectores laborales y otras acciones que puedan definir los trabajadores.

Finalmente, ATE señaló que espera una nueva convocatoria del Ejecutivo municipal para retomar las negociaciones y avanzar en una propuesta superadora. También planteó la necesidad de contar con definiciones sobre la fecha de pago de los salarios.

Fuente: En este día | Radio Libre