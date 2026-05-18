ATE SE MOVILIZÓ EN SIERRA GRANDE Y RECLAMÓ RECOMPOSICIÓN SALARIAL PARA TRABAJADORES MUNICIPALES

Sierra Grande | Trabajadores municipales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaron este viernes una movilización por las calles de Sierra Grande en el marco del estado de asamblea permanente que mantiene el gremio tras rechazar la última propuesta salarial presentada en paritarias.

La secretaria general de ATE Sierra Grande, Verónica Agustín, explicó en declaraciones a Radio Libre que la medida busca “visibilizar” la situación salarial de los empleados municipales y sostuvo que el incremento ofrecido por el Ejecutivo fue considerado “insuficiente”.

Según indicó, el sindicato cuestiona que los aumentos se otorguen en tramos y correspondientes a períodos anteriores. “Necesitamos una recomposición salarial real”, señaló Agustín, al remarcar que los salarios municipales “están muy por debajo de la línea de pobreza”.

La dirigente afirmó que las categorías más bajas perciben ingresos inferiores a los 500 mil pesos y sostuvo que muchos trabajadores recurren al multiempleo o a actividades informales para complementar ingresos. También vinculó esta situación con el aumento de precios de alimentos, alquileres, servicios y combustibles.

Durante la entrevista también participó Ángela Orueta, trabajadora municipal y afiliada al gremio, quien señaló que existen diferencias mínimas entre categorías dentro de la estructura salarial municipal. Indicó además que el salario básico de una categoría 5 ronda los 289 mil pesos.

Orueta cuestionó el sistema de recategorizaciones y sostuvo que el estatuto municipal establece actualizaciones periódicas que, según manifestó, no se estarían aplicando. “Hay empleados con más de 14 años de antigüedad que siguen teniendo categoría 2”, expresó.

Desde el sindicato también reclamaron el fin del sistema de becas municipales, al considerar que existen trabajadores que realizan tareas similares a las del personal de planta, pero con ingresos considerablemente menores.

En otro tramo de la entrevista, Agustín denunció situaciones de “hostigamiento” hacia empleados municipales que participan de las asambleas. Según afirmó, algunos trabajadores habrían recibido advertencias vinculadas con posibles descuentos salariales o quita de horas extras. La dirigente aseguró que el gremio presentó notas ante la Secretaría de Trabajo provincial, la delegación local y el Ejecutivo municipal para dejar constancia de la situación.

ATE confirmó que las medidas continuarán hasta la próxima reunión paritaria prevista para el 19 de mayo. Mientras tanto, los trabajadores mantendrán asambleas de tres horas por jornada y evaluarán los pasos a seguir según el resultado de la negociación salarial.

Fuente: En este día | Radio Libre