ATE RECHAZÓ LA PROPUESTA SALARIAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Sierra Grande comunicó el rechazo a la última propuesta salarial presentada por el Ejecutivo Municipal en el marco de la negociación paritaria iniciada en marzo.

Desde el gremio señalaron que, en una instancia previa, habían aceptado un primer tramo que consideraron insuficiente con el objetivo de que los trabajadores pudieran percibir conceptos vinculados a ayuda escolar, aumento del salario por hijo, una suba del 3,2% y el blanqueo de una suma fija de $10.000.

Según informó la organización sindical, la nueva oferta oficial contempla un esquema de pago en dos tramos. El primero incluye un 2,9% de incremento más el blanqueo de $15.000 correspondientes a febrero, con liquidación prevista para mayo. El segundo tramo propone un aumento del 3,4% más el blanqueo de otros $15.000.

ATE sostuvo que solicita que la recomposición salarial sea abonada en un solo tramo. La secretaria general de la seccional, Verónica Agustín Pazos, indicó que el sindicato considera inconveniente el pago escalonado de montos correspondientes a períodos anteriores.

Además, el gremio manifestó que el Ejecutivo Municipal resolvió avanzar con la liquidación de la propuesta de manera unilateral, tomando como referencia la aceptación de otro sindicato.

Ante este escenario, ATE Sierra Grande se declaró en estado de alerta y anunció que evaluará los pasos a seguir junto a los trabajadores mediante asambleas, mientras reclama una nueva propuesta salarial.

Fuente: ATE | Rio Negro