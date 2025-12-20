ATAQUE CON ARMA DE FUEGO EN SIERRA GRANDE: ESPERAN LA FORMULACIÓN DE CARGOS

Sierra Grande | Un violento episodio ocurrido el viernes después del mediodía en la ciudad de Sierra Grande dejó como saldo una persona herida por un disparo de arma de fuego y otra detenida. El hecho tuvo lugar en el barrio 9 de Julio y fue protagonizado por dos personas conocidas del ambiente local.

Según confirmó el comisario Claudio Chazarreta, a cargo de la Comisaría 13 de Sierra Grande, el enfrentamiento se produjo entre dos vecinos de la localidad, sin participación de personas foráneas, y por motivos que hasta el momento se desconocen. Durante el altercado, una de las partes extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en el hombro derecho de la víctima.

De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas se constató una lesión. No obstante, y debido a la falta de especialistas en la localidad, la persona herida fue derivada al hospital de Viedma.

El comisario Chazarreta informó que el presunto agresor fue demorado en el mismo procedimiento policial, sin ofrecer resistencia, y quedó inmediatamente a disposición de la Justicia. El detenido cuenta con abogado defensor y se espera que este sábado se lleve a cabo la audiencia de formulación de cargos.

La intervención policial se inició alrededor de las 13 horas, tras un llamado de vecinos que alertaron sobre la situación. La rápida actuación permitió localizar tanto a la víctima como al imputado en las inmediaciones del lugar del hecho, posibilitando la aprehensión y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

En la causa interviene la Fiscalía de San Antonio Oeste, con colaboración de la Fiscalía de Viedma debido a cuestiones de turno. Durante la jornada se realizaron diversas pericias, tanto en el lugar del hecho como sobre la víctima, mientras la investigación continúa para esclarecer lo sucedido.