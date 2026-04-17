ASUMIERON NUEVOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Este viernes se concretó la asunción de nuevos funcionarios en el ámbito del Poder Ejecutivo municipal de Sierra Grande, en un acto encabezado por la intendenta Roxana Fernández. La incorporación de autoridades permitió completar cargos que se encontraban vacantes desde hace varios meses.

En este marco, Lucas Hole asumió como Secretario de Desarrollo Social y Promoción Comunitaria, en reemplazo de Brenda Colombo. Por su parte, Roberto Lusarreta fue designado como Secretario de Turismo, Cultura y Deporte, tras la salida de Cristian Calfuguir.

Dentro de esta última área, también se formalizó la designación de Alan García como Subsecretario de Cultura, sumándose a la estructura ya conformada por la Subsecretaría de Deportes, a cargo de Nicolás Amed, y la Subsecretaría de Turismo, a cargo de Luján Siguero.

Las nuevas designaciones completan la estructura de dos secretarías y una subsecretaría, en el marco de un proceso de reorganización del gobierno local.

Fuente: Municipalidad de Sierra Grande