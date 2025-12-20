ASUMIERON LAS NUEVAS AUTORIDADES DE UNTER SECCIONAL SIERRA GRANDE

Sierra Grande | En el Salón de Usos Múltiples de la Seccional UNTER Sierra Grande “Lalo Negri” se llevó a cabo la asamblea de afiliados y afiliadas en la que se proclamaron formalmente las nuevas autoridades de la conducción local del gremio docente, correspondientes al período 2025–2028. El encuentro contó con la presencia de representantes sindicales, militantes y trabajadores y trabajadoras de la educación.

La asamblea fue presidida por el secretario general saliente, Juan Villarroel, quien encabezó el acto junto a integrantes de la Junta Electoral Local. Durante su intervención, Villarroel agradeció el acompañamiento recibido a lo largo de sus dos períodos consecutivos de gestión y expresó su emoción al cerrar esta etapa de conducción sindical.

“Ha sido un recorrido intenso, atravesado por momentos muy difíciles como la pandemia y el actual contexto nacional y provincial, marcado por el avance sobre los derechos de los trabajadores”, señaló Villarroel, al tiempo que destacó el rol fundamental de la comisión directiva saliente y de los militantes que acompañaron la gestión durante los últimos seis años.

Asimismo, puso en valor la conformación de la nueva conducción local bajo la lista Unidad Docente Azul, Arancibia y Celeste, subrayando la importancia de la unidad sindical frente al escenario actual. “Las diferencias existen, pero son más metodológicas. En lo ideológico y en la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, somos los mismos”, afirmó.

Durante el acto, la Junta Electoral Local realizó la entrega de certificados de reconocimiento a los integrantes de la comisión directiva saliente, como gesto institucional por la labor desarrollada. El reconocimiento incluyó un aplauso colectivo y una fotografía grupal en homenaje al trabajo realizado.

Posteriormente, se dio lectura al acta de asunción y se proclamaron oficialmente las nuevas autoridades de UNTER Seccional Sierra Grande. La conducción quedó integrada de la siguiente manera:

Secretario General: José Luis Burgos

José Luis Burgos Secretaría Adjunta: Gustavo Hernán Ávila

Gustavo Hernán Ávila Secretaría de Organización: Mauro Adrián Otero

Mauro Adrián Otero Secretaría de Finanzas: Yanina Soledad Geofroy Maldonado

Yanina Soledad Geofroy Maldonado Secretaría de Actas y Administración: María Laura Curimán

María Laura Curimán Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura: Yesica López

Yesica López Secretaría de Educación, Estadística y Formación Política, Pedagógica y Sindical: Alejandra Anabel Fernández

Alejandra Anabel Fernández Secretaría de Acción Social: Miguel Ángel Panferro

Miguel Ángel Panferro Secretaría de Salud en la Escuela: Diego Fernando Ferreira

Diego Fernando Ferreira Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades: Lucía Matilde Sarmiento

Lucía Matilde Sarmiento Secretaría de Retirados y Jubilados: Ricardo Ramón Ceballos

El acto concluyó con la entrega de certificados de asunción a los integrantes presentes y con un mensaje de compromiso colectivo frente a los desafíos que enfrenta el sector docente. Desde la nueva conducción se reafirmó la continuidad del proyecto sindical basado en la unidad, la defensa de los derechos laborales y el fortalecimiento de la organización gremial en el ámbito local.