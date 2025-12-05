ASFALTARÁN 17 CALLES EN SIERRA GRANDE: EL MUNICIPIO LANZÓ LA LICITACIÓN PÚBLICA

Sierra Grande | En una jornada marcada por el anuncio de una de las obras más esperadas por la comunidad, la Municipalidad de Sierra Grande presentó oficialmente la Licitación Pública Nº 009/25 para la pavimentación de 17 calles estratégicas del casco urbano. La inversión supera los $1.900 millones, financiada íntegramente a través del Fondo VMOS, e incluye repavimentación, retiro del hormigón deteriorado y recambio de cañerías para garantizar una intervención integral y definitiva.

“Una obra tan necesaria como esperada”

La intendenta Roxana Fernández destacó la trascendencia del proyecto:

“Hoy es un día muy pero muy especial. Estamos muy felices de poder anunciar que llamamos a licitación pública la obra de pavimento de las calles de Sierra Grande por un monto de más de 1.900 millones de pesos, con el fondo VMOS. Es el anuncio más esperado: todos compartimos la necesidad de reparar las principales calles de nuestra ciudad. A partir de ahora comienzan a correr los plazos para que inicie esta obra tan necesaria.”

Desde una de las arterias incluidas en el proyecto, el secretario de Obras, Planeamiento y Urbanismo, Maximiliano Ruiz, detalló el alcance técnico:

“Es una obra muy esperada, con pavimentación en hormigón armado para 16 calles de la localidad, por un monto de $1.963 millones. Incluye el retiro del hormigón existente, la ejecución de nueva estructura vial y el recambio de cañerías, para dejar una obra totalmente finalizada. Abarca sectores clave del centro y del barrio 25 de Mayo. La apertura será el 22 de diciembre y esperamos comenzar los trabajos entre enero y febrero del próximo año.”

Detalles del proceso licitatorio

Apertura de sobres: 22 de diciembre de 2025, a las 12:00 hs, en el C.I.C. Municipal (Amancay y Canchas Calvo).

Valor del pliego: $1.964.368,42.

Plazo de ejecución: 240 días corridos desde el acta de replanteo.

Garantía de oferta: 1% del presupuesto oficial.

Modalidad de contratación: Ajuste alzado.

Capacidad técnica financiera anual exigida: $2.946.552.630.

Pliegos y consultas técnicas: Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Secretaría General de Hacienda, en calle Lonko Valentín Sayhueque s/n.

Las 17 calles incluidas en el plan de pavimentación

La intervención comprende arterias del centro, el 25 de Mayo y sectores de conexión estratégica:

2 de Abril, entre Lonko Valentín Sayhueque y Conrado E. Villegas Conrado E. Villegas, entre Av. Antártida Argentina y 2 de Abril Bahía Blanca, entre Conrado E. Villegas y Av. Novillo Bahía Blanca, entre Conrado E. Villegas y Lonko Valentín Sayhueque Conrado E. Villegas, entre Bahía Blanca y Ciudad de Viedma Ciudad de Viedma, entre Conrado E. Villegas y Av. Novillo Av. San Martín, entre Lonko Valentín Sayhueque y Conrado E. Villegas Av. San Martín, entre Conrado E. Villegas y Av. Novillo Conrado E. Villegas, entre Av. San Martín y Bahía Blanca Manuel Belgrano, entre Av. San Martín y Bahía Blanca Manuel Belgrano, entre Bahía Blanca y Ciudad de Viedma Manuel Belgrano, entre Ciudad de Viedma y P. Giachino Manuel Belgrano, entre P. Giachino y 2 de Abril Maitén, entre Av. Malvinas Argentinas y Canchas Calvo Maitén, entre Canchas Calvo y Los Arrayanes Av. Malvinas Argentinas, entre Somuncurá y Av. Dr. Ricardo Balbín (Tramo complementario incorporado en pliego) según documentación técnica oficial.

Una obra estructural para Sierra Grande

El proyecto no solo apunta a mejorar la transitabilidad, sino a renovar infraestructura subterránea, optimizar escurrimientos y fortalecer sectores comerciales, institucionales y residenciales. Para el municipio, se trata de un paso clave hacia la modernización urbana y la recuperación integral del espacio público.