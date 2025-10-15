ARROYO VENTANA REFUERZA SU IDENTIDAD CON NUEVA CARTELERÍA

La Comisión de Fomento de Arroyo Ventana sumó esta semana un nuevo símbolo de identidad con la instalación de un cartel con letras corpóreas en el acceso al paraje. La obra fue realizada por VyB Gráfica, emprendimiento de Gabriel Villagra y su hijo Samuel, y encargada por la Gestión del comisionado Carlos Elhossen, quien confirmó el financiamiento a través del bono petrolero. Cabe recordar que el Gobierno de Río Negro, a través de los Ministerios de Hacienda y de Gobierno, Trabajo y Turismo, transfirió los fondos provenientes de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos a las Comisiones de Fomento y en el caso de Ventana la asignación fue de $5.731.705,00.

Las letras, de 15 metros de largo por 1,5 de alto, se incorporan como un emblema que fortalece el sentido de pertenencia de una comunidad que ha sabido sobreponerse a la adversidad. Arroyo Ventana fue reubicado tras una devastadora inundación que arrasó el antiguo poblado, y hoy celebra su historia de esfuerzo y resiliencia.

Con esta iniciativa, Arroyo Ventana se suma a la propuesta iniciada por Arroyo Los Berros, donde también se instaló cartelería similar, consolidando una tendencia en los parajes rurales de la región por revalorizar su identidad local.