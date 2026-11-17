ARGENTINA LNG: CONTINÚA LA AUDIENCIA PÚBLICA EN SIERRA GRANDE CON LA PRESENTACIÓN DE LOS ÚLTIMOS ESTUDIOS AMBIENTALES

Sierra Grande | Durante esta segunda jornada, las consultoras responsables dispondrán de un total de 60 minutos para exponer los aspectos técnicos y ambientales de ambos componentes. Posteriormente, está prevista la participación de especialistas e instituciones invitadas, entre ellos representantes del CIMAS, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el CONICET, VMOS, YPF Infraestructura y la Secretaría de Relaciones Institucionales. También continuarán las intervenciones de las personas que se inscribieron para participar de la audiencia.

La primera jornada se realizó el lunes 16 de noviembre y comenzó a las 9:32, con una extensión hasta las 21:25. Durante esas casi doce horas se presentaron los Estudios de Impacto Ambiental del Gasoducto Dedicado y el Poliducto, a cargo de la empresa y las consultoras correspondientes. Según informó el Gobierno provincial, la gran mayoría de las personas inscriptas realizó su exposición de manera presencial, mientras que otros participantes entregaron sus aportes por escrito.

La convocatoria reunió a más de 200 expositores previstos, entre especialistas, representantes de instituciones, organismos, empresas y vecinos. Debido a la cantidad de intervenciones programadas, se resolvió extender la audiencia a una segunda jornada para completar las presentaciones y garantizar la participación de los inscriptos. Los cuatro estudios que integran la evaluación ambiental abarcan las obras de transporte de gas y condensados, las unidades flotantes de licuefacción y las instalaciones terrestres del complejo industrial.

Una vez finalizadas las exposiciones, las observaciones y opiniones presentadas serán incorporadas al expediente y analizadas por los equipos técnicos de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. La audiencia constituye una instancia de participación ciudadana dentro del proceso de evaluación ambiental y no representa, por sí misma, la aprobación definitiva de los componentes del proyecto.

Fuente: En este día | Radio Libre