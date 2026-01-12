ARGENTINA EXPORTARÁ PETRÓLEO DESDE RÍO NEGRO A FINES DE 2026

El Gobierno de Río Negro detalló que a fines de 2026 la Argentina comenzará a exportar petróleo desde la provincia de Río Negro a través del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, que incluye la construcción de un oleoducto y una terminal marítima en Punta Colorada para el despacho de crudo hacia el Atlántico.

Durante una recorrida por las obras, el gobernador Alberto Weretilneck supervisó el avance de la construcción de seis tanques de almacenamiento, que integrarán la terminal de exportación y tendrán una capacidad total de 720 millones de litros de petróleo.

La obra forma parte del oleoducto que une Allen con Punta Colorada, núcleo logístico del proyecto. El desarrollo ampliará la capacidad de transporte de petróleo desde la formación de Vaca Muerta hacia la costa atlántica y posicionará a Río Negro como un nodo de la cadena energética nacional.

El Gobierno provincial explicó que el proyecto tendrá impacto en la generación de empleo regional, con una estimación de hasta 1.600 trabajadores en el pico de construcción previsto para marzo-abril de 2026.

La ejecución contempla controles de seguridad e higiene en obra, así como la aplicación de la Ley Provincial 80/20, que establece que el 80% de la mano de obra en obras estratégicas debe ser de trabajadores rionegrinos.

Con una inversión estimada en 3.000 millones de dólares, el oleoducto y las instalaciones asociadas dispondrán de cuatro estaciones de bombeo y 28 válvulas de bloqueo, con una capacidad inicial de 180.000 barriles diarios en la primera etapa de funcionamiento en diciembre de 2026, escalable a 390.000 barriles diarios en 2027 y hasta 550.000 en fases posteriores.

La comunicación oficial subraya que el avance del proyecto es un hito en infraestructura energética con alcance nacional, al tiempo que refuerza el rol de la provincia en la matriz de exportación de hidrocarburos.

Fuente: Gobierno de Río Negro