Sierra Grande | En declaraciones a Radio Libre, Nadia Arbaizar ratificó su postura a favor del pase a planta permanente de los empleados municipales, pero planteó la necesidad de revisar aspectos legales del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Municipal. Según explicó, durante el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General se identificaron posibles incompatibilidades con la normativa vigente, por lo que el viernes 13 se dictaminó solicitar una intervención de Asesoría Legal. Entre los puntos observados mencionó la conformación de la mesa examinadora, que, según indicó, no coincidiría con la integración establecida en el Estatuto del Empleado Municipal.

La edil también explicó lo ocurrido con el expediente que no estaba disponible en el recinto cuando se solicitó su tratamiento sobre tablas. Afirmó que, al concurrir al Concejo Municipal el miércoles siguiente, constató que el expediente no había sido remitido al área correspondiente, pese al dictamen de la comisión que preside. Ante esa situación, realizó una copia completa de la documentación, elaboró una nota solicitando celeridad en el trámite y llevó el expediente junto con las copias al despacho privado de la intendenta Roxana Fernandez. Arbaizar sostuvo que posteriormente presentó ante la Presidencia del cuerpo una nota firmada y recibida, acompañada por la reproducción íntegra del expediente, para dejar constancia de su actuación. Rechazó que su proceder haya sido irregular y afirmó que actuó dentro de sus facultades como presidenta de comisión.

Respecto del avance de la iniciativa, la concejal señaló que el objetivo de las observaciones no es impedir el pase a planta, sino evitar que una eventual ordenanza pueda ser cuestionada o revertida por una futura gestión. También indicó que uno de los gremios presentó observaciones por escrito sobre posibles contradicciones con el Estatuto del Empleado Municipal y otras normas. En ese sentido, consideró necesario que los artículos sean revisados y que el Poder Ejecutivo tenga la posibilidad de evaluar las modificaciones antes de continuar con el tratamiento legislativo. Asimismo, aclaró que está dispuesta a reunirse con autoridades municipales para analizar los puntos en discusión.

Por último, Arbaizar aseguró que trabajará para que la ordenanza otorgue seguridad jurídica a los más de 150 trabajadores que esperan el pase a planta permanente. En relación con el proyecto que establecía un límite del 1% para la incorporación de personal, confirmó su acompañamiento al pase a archivo, al considerar que su redacción podía generar incertidumbre respecto de la estabilidad laboral. Sostuvo que su compromiso es avanzar con una norma compatible con el Estatuto del Empleado Municipal, la Carta Orgánica y las demás disposiciones vigentes.

Fuente: En este día | Radio Libre