APRUEBAN PROYECTO PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SIERRA GRANDE Y PLAYAS DORADAS

El Gobierno de Río Negro recibió la aprobación final del proyecto de optimización del sistema de agua potable para Sierra Grande y Playas Doradas, lo que habilita el inicio del proceso licitatorio para ejecutar la obra.

La iniciativa es impulsada por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y tiene como objetivo mejorar el servicio de abastecimiento en ambas localidades mediante intervenciones en distintos componentes del sistema. Con la aprobación administrativa, el proyecto queda formalmente habilitado para avanzar hacia la selección de la empresa encargada de realizar los trabajos.

El plan contempla mejoras en el almacenamiento, la conducción y la red de distribución de agua potable. Según lo informado, las intervenciones buscan aumentar la capacidad de reserva, mejorar la presión del suministro y garantizar mayor continuidad del servicio para la población.

También se prevé fortalecer el funcionamiento del sistema ante picos de demanda, particularmente en períodos de mayor consumo, y acompañar el crecimiento urbano y turístico de Sierra Grande y Playas Doradas.

El financiamiento de la obra se realizará mediante un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), gestionado por la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo. La notificación de aprobación del organismo internacional habilita el inicio de la etapa licitatoria, prevista para fines de marzo o comienzos de abril.

De acuerdo con lo informado por el gobierno provincial, la aprobación del proyecto permite avanzar con una de las intervenciones incluidas en el plan de infraestructura hídrica que se desarrolla en distintas localidades de Río Negro.

Fuente: Gobierno de Rio Negro