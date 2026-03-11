APRUEBAN PROYECTO PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SIERRA GRANDE Y PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | El Gobierno de Río Negro recibió la aprobación final para el proyecto de optimización del sistema de agua potable en Sierra Grande y Playas Doradas. La iniciativa es impulsada por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y tiene como objetivo mejorar el almacenamiento, la conducción y la distribución del servicio en ambas localidades.

Con la notificación oficial del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), se habilitó el inicio del proceso licitatorio de la obra, que será financiada mediante un crédito gestionado por la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE).

La directora de Proyectos de Saneamiento del DPA, Marilú Colonna, explicó en diálogo con Radio Libre que el proyecto busca optimizar el sistema existente mediante nuevas infraestructuras y mejoras en la red. “La obra se trata de mejorar el sistema de agua potable que hoy tiene la localidad”, señaló.

Entre las principales intervenciones previstas se encuentra la construcción de una nueva cisterna de 2.800 metros cúbicos en Sierra Grande y otra de 550 metros cúbicos en Playas Doradas. Además, se realizará la reparación de una cisterna existente de 500 metros cúbicos en el balneario.

Según detalló Colonna, también se ejecutarán refuerzos de cañerías para mejorar la presión del servicio, especialmente en la zona este de Sierra Grande. “Se van a hacer refuerzos de cañería para poder dotar con mejor presión a toda la zona este de la localidad”, indicó.

El proyecto incluye además la renovación de tramos de la red donde las cañerías presentan mayor antigüedad y pérdidas, así como el cierre de mallas en sectores de distribución para equilibrar la presión del sistema. En paralelo, se ampliará la red hacia el sector norte de los barrios 25 de Mayo y La Loma, donde actualmente no existe servicio.

Colonna señaló que parte de la ampliación se incorporó tras reuniones con vecinos y organizaciones locales. “Escuchamos a los vecinos y en los lugares donde pudimos acceder con cañería, porque tienen que ser calles públicas, vamos a llegar con cañería hacia una nueva zona”, explicó.

La funcionaria indicó que el presupuesto estimado de la obra, calculado a diciembre del año pasado, supera los 4.440 millones de pesos. En la actualidad el proyecto atraviesa las etapas administrativas previas a la licitación.

En ese sentido, Colonna precisó que el llamado a licitación se realizará cuando finalice la revisión interna del expediente dentro del organismo y los controles legales correspondientes. La apertura de sobres se estima para fines de abril.

El procedimiento licitatorio se realizará en dos etapas, conforme a los requerimientos del financiamiento internacional. En una primera instancia se evaluará la documentación técnica y administrativa de las empresas oferentes, y posteriormente se abrirán las propuestas económicas de aquellas que cumplan los requisitos.

De acuerdo con las previsiones del organismo, la obra podría iniciar durante el segundo semestre del año. “Si la apertura es en abril, yo diría que para julio la obra debería estar iniciada”, afirmó Colonna.

Fuente: En este día | Radio Libre.