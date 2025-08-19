APROBACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPS EN EL BARRIO INDUSTRIAL

Sierra Grande | Mirta López, amparista y miembro del Consejo Local de Salud, destacó y celebró la disposición del Concejo Municipal al tratar la cesión de tierras para la construcción de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el Barrio Industrial, al mismo tiempo que reclamó al Ministerio de Salud de Río Negro que inicie cuanto antes la obra.

“Un logro más de los Amparistas”, afirmó López, señalando que el proyecto de cesión de un lote fiscal destinado a la construcción del CAPS ya había sido puesto a disposición del Ministerio de Salud en la gestión del Intendente Renzo Tamburrini, en mayo de 2023, durante una audiencia con el Juez Leandro Javier Oyola, miembros del Ministerio y los Amparistas.

López destacó que esta iniciativa es “un logro más de la lucha del pueblo, de los trabajadores de la salud y del abogado patrocinante Ernesto Montecino Odarda”, subrayando la importancia de que la obra se concrete para mejorar la atención sanitaria en la comunidad.