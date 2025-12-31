APROBACIÓN CON CONSENSOS DEL PRESUPUESTO 2026, TENSIÓN POLÍTICA Y ALERTA POR LA FALTA DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

Sierra Grande | El Concejo Municipal de Sierra Grande aprobó finalmente el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Fiscal y Tributaria, luego de una extensa sesión marcada por negociaciones, debates técnicos y fuertes cruces políticos. Así lo confirmó el secretario general y de Hacienda del municipio, Nazareno Sepúlveda, en una entrevista brindada a Radio Libre este martes 30 de diciembre.

“El presupuesto fue aprobado por unanimidad, con acuerdos en algunas partidas con determinados concejales y en otros casos con el acompañamiento de todo el cuerpo”, señaló Sepúlveda, quien destacó que se trata de “la herramienta más importante con la que cuenta el Ejecutivo para poder llevar adelante el plan de acción del próximo ejercicio fiscal”.

Según explicó, la aprobación fue el resultado de “muchísimas horas de trabajo”, en las que se analizaron y ajustaron partidas para lograr un presupuesto “equilibrado, balanceado y que cierre en cero”, condición indispensable para la administración municipal. En ese marco, se incorporó un inciso que faculta al Ejecutivo a readecuar partidas, con el objetivo de corregir inconsistencias técnicas detectadas en algunas modificaciones propuestas por la oposición respecto de las fuentes de financiamiento.

Modificaciones acordadas y pedidos del Concejo

Durante el tratamiento presupuestario se aprobaron incrementos en partidas solicitadas por concejales de distintos bloques. Entre ellos, se incluyó un aumento de 15 millones de pesos para ayuda a personas, 10 millones para instituciones sin fines de lucro y una ampliación de 100 millones de pesos para el Concejo Municipal, destinada a refacciones y mejoras edilicias y de mobiliario.

Sepúlveda aclaró que estos pedidos provinieron de las cuatro concejalas que conforman un interbloque opositor. No fueron los siete concejales quienes solicitaron el aumento para el Concejo, sino las cuatro concejalas de ese bloque, que además son las mismas que luego se negaron a acompañar la actualización del IMAT, remarcó.

El rechazo a recortar servicios esenciales

Uno de los puntos de mayor tensión fue la propuesta impulsada por el Partido Renacer, que planteaba reducir en más de 400 millones de pesos la partida de servicios, lo que representaba cerca del 30% del área. Desde el Ejecutivo advirtieron que esa medida ponía en riesgo el funcionamiento básico del municipio.

“Nuestra postura fue clara: no corresponde ajustar en servicios, obras y áreas esenciales”, afirmó el funcionario. Finalmente, esa moción fue rechazada por amplia mayoría, con una votación de seis a uno.

Sepúlveda explicó que, ante los pedidos del Concejo, el Ejecutivo planteó que los ajustes debían realizarse sobre partidas prescindibles, como eventos y festividades. “Si tenés que pagar la luz, no festejás el cumpleaños. No está mal visto, es parte de la negociación y de la responsabilidad de gobernar”, graficó.

IMAT sin actualizar y posible conflicto judicial

Más allá de la aprobación del presupuesto, el mayor foco de preocupación del Ejecutivo es la no actualización del IMAT, principal herramienta de financiamiento municipal. Según indicó Sepúlveda, el Concejo nunca trató formalmente la actualización en sesión, a pesar de que la ordenanza vigente establece plazos y procedimientos claros.

“Hoy nos quedamos sin la principal herramienta de financiamiento del Estado municipal. Esto afecta directamente al erario público”, advirtió. En ese sentido, confirmó que el Ejecutivo analiza alternativas, mantiene conversaciones con el Tribunal de Contralor y no descarta recurrir a la Justicia. “Se está vulnerando el espíritu de la ordenanza y eso es muy grave”, sostuvo.

El funcionario explicó además que, con valores impositivos calculados a diciembre de 2024, el municipio enfrenta un fuerte desfasaje frente a la inflación acumulada. “A noviembre de 2025 el aumento da 43,8%, y aun así estamos perdiendo recursos. Es exageradamente perjudicial”, afirmó.

Un cierre de año cargado de definiciones

La aprobación del Presupuesto 2026 evitó que el Ejecutivo de Sierra Grande deba gobernar con un presupuesto prorrogado, escenario que estuvo muy cerca de concretarse en medio de un clima político tenso sobre el final del año. No obstante, el conflicto por el IMAT y el esquema de financiamiento municipal abre un nuevo capítulo de negociación —y eventualmente de disputa institucional— de cara al inicio de 2026.

“La mejor opción siempre es el diálogo y el consenso”, concluyó Sepúlveda, aunque dejó en claro que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de “poner la cara por el pueblo” y garantizar el funcionamiento del Estado municipal, aun en un contexto adverso.

Fuente: En este día | Radio Libre