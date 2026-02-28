APERTURA DEL PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El domingo 1 de marzo se llevará a cabo el acto de apertura del período de sesiones ordinarias en el Concejo Municipal de Sierra Grande. La ceremonia será presidida por el presidente del cuerpo, Carlos Alfredo Negri, y la apertura estará a cargo de la intendenta Roxana Fernández.

La Carta Orgánica Municipal establece que el 1 de marzo comienza el período ordinario de sesiones. En esa fecha, el Ejecutivo debe concurrir al Concejo Municipal para dejar inaugurado el ciclo legislativo. En ese marco, la intendenta brindará un mensaje ante el cuerpo deliberativo, en el que realizará un repaso de la gestión y expondrá las proyecciones y lineamientos previstos para el año en curso.

El acto tendrá lugar en el recinto del Concejo Municipal a las 19 y formalizará el inicio de la actividad legislativa ordinaria.

Conformación de las comisiones del Concejo

Previo al inicio del período, el Concejo definió la integración de sus comisiones permanentes de asesoramiento, en cumplimiento del Reglamento Interno.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General será presidida por Nadia Andrea Arbáizar, con Liliana Cristina Gauna como vicepresidenta y Anahí Alejandra Mussi como secretaria.

La Comisión de Presupuesto, Hacienda y Economía General estará encabezada por Liliana Cristina Gauna, con Valeria Mabel Cayuqueo como vicepresidenta y Nadia Andrea Arbáizar como secretaria.

La Comisión de Obras y Planificación Urbana será presidida por Carlos Alfredo Negri, acompañado por Valeria Mabel Cayuqueo como vicepresidenta y Judith Analía Campero como secretaria.

La Comisión de Asuntos Vecinales, Sociales y Turismo tendrá como presidenta a Judith Analía Campero, como vicepresidenta a Aracelli Adela Mussi y como secretaria a Valeria Mabel Cayuqueo.

Las comisiones permanentes cumplen la función de analizar, estudiar y emitir dictámenes sobre los proyectos y asuntos que ingresan al Concejo Municipal, organizando el tratamiento legislativo de acuerdo con las materias de su competencia.