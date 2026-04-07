APERTURA DE SOBRES PARA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA RUTA PROVINCIAL N° 9

Sierra Grande | Se realizó este mediodia la apertura de sobres correspondiente a la licitación de la obra de enripiado y mejoramiento de la Ruta Provincial N° 9, en un acto que incluyó además la entrega de escrituras a familias de la localidad.

La actividad contó con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández; el titular de Obras Públicas de la provincia, Alejandro Echarren; y el legislador Facundo López y Raúl Ángel Grün, presidente de Vialidad Rionegrina.

La intervención vial tiene como objetivo optimizar las condiciones de transitabilidad en un tramo estratégico que conecta la Ruta Nacional N° 3 con el acceso a Punta Colorada. Se trata de un corredor clave para la circulación vinculada a actividades productivas y logísticas de la región.

El proyecto contempla el enripiado integral de un trayecto de 28,1 kilómetros, incluyendo el ensanche de la calzada hasta alcanzar los 7 metros de ancho. Asimismo, se prevé la ejecución de movimientos de suelo, conformación de terraplenes y tareas de compactación en sectores específicos.

Entre los trabajos incluidos se encuentran también la intervención y mejora de alcantarillas existentes, la instalación de señalización vertical con cartelería reflectiva y la colocación de defensas metálicas en puntos determinados del trazado.

La obra incorpora además tareas de conformación del perfil del camino y la incorporación de elementos de seguridad vial, con el objetivo de garantizar condiciones de circulación más seguras y eficientes, incluso ante condiciones climáticas adversas.

La inversión prevista asciende a $3.351.027.617,80.

Durante el acto de apertura de sobres participaron las siguientes empresas: Cotravame LTDA, Rimpsol S.A., South Mining Service SA, Agrovial Sur S.A. y Usimix SRL.

En la misma jornada, seis familias de la localidad recibieron la escritura de sus viviendas, en el marco de un proceso de regularización dominial.

Fuente: Municipalidad de Sierra Grande.