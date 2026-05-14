APERTURA DE SOBRES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SIERRA GRANDE Y PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | El Gobierno de Río Negro realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación para la optimización del sistema de abastecimiento de agua potable de Sierra Grande y Playas Doradas. La actividad fue encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta Roxana Fernández.

La obra cuenta con una inversión superior a los $4.433 millones, financiados a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y tiene como objetivo fortalecer el sistema de captación, transporte y distribución de agua potable en toda la zona. Según lo informado oficialmente, el proyecto está diseñado para garantizar el servicio durante los próximos 20 años y beneficiar a más de 21.000 familias.

Durante el acto se concretó la primera apertura de sobres, en la que se presentaron las firmas ECOSUR BAHIA y USUMIX SRL. A partir de esta instancia se evaluarán las propuestas técnicas y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la licitación.

El superintendente general del Departamento Provincial de Aguas (DPA), Néstor Pérez, brindó detalles técnicos sobre los trabajos previstos, que apuntan a optimizar el funcionamiento integral del sistema hídrico en Sierra Grande y Playas Doradas.

En su intervención, Weretilneck señaló que la obra forma parte de una agenda conjunta entre la Provincia y el Municipio, orientada a acompañar el crecimiento de la localidad y la región. También vinculó el proyecto con el desarrollo industrial previsto para el Golfo San Matías y con iniciativas vinculadas a la actividad energética y logística.

Por su parte, Fernández destacó la relevancia de la obra para la ciudad y afirmó que el proyecto responde a una demanda histórica vinculada al abastecimiento de agua potable. Además, sostuvo que la iniciativa se integra a otras obras de infraestructura urbana en ejecución en Sierra Grande.

Desde el Gobierno provincial indicaron que la optimización del sistema permitirá mejorar la prestación del servicio tanto para la comunidad local como para Playas Doradas, donde durante la temporada de verano aumenta la demanda debido a la actividad turística.

Del acto participaron además la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el intendente general de Aguas, Alejandro Villegas; la directora de Proyectos de Saneamiento, Marilú Colonna; legisladores, concejales y vecinos.

Fuente: Gobierno de Río Negro