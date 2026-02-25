APERTURA DE SESIONES EN SIERRA GRANDE Y EXPECTATIVA POR DEFINICIONES EN LA LEGISLATURA RIONEGRINA

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández, confirmó que el 1 de marzo se realizará la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, tal como lo establece la Carta Orgánica local. En declaraciones a Radio Libre, la jefa comunal indicó que el mensaje incluirá un balance de gestión y la proyección de obras y acciones para el nuevo año legislativo.

Fernández precisó que el acto se desarrollará en horario a confirmar, ya que durante la mañana se llevará a cabo la apertura de sesiones provinciales encabezada por el gobernador de Río Negro. “Vamos a coordinar con el presidente del Concejo el horario, que entiendo será por la tarde”, señaló.

En relación con el contenido del discurso, explicó que se realizará un repaso de las acciones ejecutadas y de los proyectos en marcha. Indicó que varias iniciativas iniciadas en 2025 tendrán continuidad durante 2026, especialmente en materia de infraestructura y servicios.

Entre los ejes previstos mencionó el acceso a la tierra y procesos de urbanización, ante la demanda de lotes para vivienda. También anticipó la continuidad del plan de pavimentación y obras de mejora en espacios públicos. Además, se refirió a la puesta en valor y reconstrucción del cine municipal, obra que fue anunciada en la apertura anterior y que tendrá avances durante este año.

Fernández destacó que el 27 de febrero se tratará en sesión extraordinaria de la Legislatura de Río Negro el convenio vinculado al proyecto Argentina GNL, presentado recientemente por el Poder Ejecutivo provincial. Según indicó, la aprobación legislativa permitirá otorgarle carácter de ley al acuerdo.

La intendenta señaló que el tratamiento tiene impacto directo en Sierra Grande y en el ejido municipal, en el marco del desarrollo energético previsto en la zona de Punta Colorada. “Es el comienzo de lo que es GNL y todo lo que conlleva esa industria asociada”, expresó.

Fuente: En este día | Radio Libre