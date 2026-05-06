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APERTURA A LA COMUNIDAD DE LA PROPUESTA DE LA FUNDACIÓN YPF
La actividad se realizará este miércoles y estará dirigida a la comunidad, según informó el coordinador Marcelo Saggina.
Sierra Grande | El coordinador del Consejo Escolar, Marcelo Saggina, informó en Radio Libre sobre la apertura a la comunidad de una propuesta impulsada por la Fundación YPF, en el marco del programa Energía Argentina, prevista para este miércoles.
Los días lunes y martes la actividad estuvo destinada a las escuelas secundarias de la localidad.
De acuerdo con lo expresado por Saggina, la iniciativa tiene como objetivo acercar a la comunidad distintas líneas de trabajo desarrolladas por la fundación, en un espacio abierto que permitirá la participación de vecinos y actores locales. La actividad se llevará a cabo en el ámbito del Consejo Escolar y contará con instancias de presentación y diálogo.
Saggina señaló que la convocatoria busca facilitar el acceso a información sobre los programas vigentes y generar un intercambio directo con los asistentes. En ese sentido, destacó la importancia de habilitar estos espacios para ampliar la participación comunitaria en propuestas vinculadas a la educación y la formación.
Asimismo, indicó que la jornada estará orientada a dar a conocer herramientas y oportunidades disponibles a través de la Fundación YPF, con el propósito de fortalecer el vínculo entre instituciones y comunidad.
La actividad se desarrollará durante la jornada del miércoles, con acceso abierto para quienes deseen asistir.
Fuente: En este día | Radio Libre