APERTURA A LA COMUNIDAD DE LA PROPUESTA DE LA FUNDACIÓN YPF

Sierra Grande | El coordinador del Consejo Escolar, Marcelo Saggina, informó en Radio Libre sobre la apertura a la comunidad de una propuesta impulsada por la Fundación YPF, en el marco del programa Energía Argentina, prevista para este miércoles.

Los días lunes y martes la actividad estuvo destinada a las escuelas secundarias de la localidad.

De acuerdo con lo expresado por Saggina, la iniciativa tiene como objetivo acercar a la comunidad distintas líneas de trabajo desarrolladas por la fundación, en un espacio abierto que permitirá la participación de vecinos y actores locales. La actividad se llevará a cabo en el ámbito del Consejo Escolar y contará con instancias de presentación y diálogo.

Saggina señaló que la convocatoria busca facilitar el acceso a información sobre los programas vigentes y generar un intercambio directo con los asistentes. En ese sentido, destacó la importancia de habilitar estos espacios para ampliar la participación comunitaria en propuestas vinculadas a la educación y la formación.

Asimismo, indicó que la jornada estará orientada a dar a conocer herramientas y oportunidades disponibles a través de la Fundación YPF, con el propósito de fortalecer el vínculo entre instituciones y comunidad.

La actividad se desarrollará durante la jornada del miércoles, con acceso abierto para quienes deseen asistir.

Fuente: En este día | Radio Libre