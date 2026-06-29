APARECIERON MIGUELITOS EN LA RUTA PROVINCIAL N° 9 QUE CONDUCE A PUNTA COLORADA

Sierra Grande | En las últimas horas se conoció la aparición de miguelitos distribuidos en algunos sectores de la Ruta Provincial N° 9, en el tramo que une la intersección de la Ruta Nacional N° 3 con Punta Colorada, vía que actualmente registra un importante movimiento de vehículos debido al desarrollo del proyecto VMOS.

La situación tomó estado público a partir de una publicación realizada en redes sociales por una remisería que presta servicios en la zona, donde se difundió una imagen que muestra uno de los elementos hallados sobre la calzada.

De acuerdo con la información recabada, los miguelitos se encontrarían dispersos principalmente sobre la mano de circulación en dirección al proyecto. Según pudo observarse, se trata de clavos incrustados en trozos de madera, con una longitud aproximada de 12 centímetros.

Personas que transitan habitualmente por esa ruta manifestaron su preocupación por la presencia de estos elementos, al tiempo que el servicio de transporte advirtió públicamente sobre la situación para alertar a otros conductores.

Fuentes consultadas indicaron que la empresa VMOS radicaría la denuncia correspondiente. Hasta el momento no trascendió oficialmente si el hecho dio origen a una investigación, y no se informó sobre daños materiales o vehículos afectados.

Por el momento, la información disponible surge de las imágenes difundidas, los datos aportados por usuarios de la ruta y la confirmación realizada por el servicio de transporte que hizo pública la advertencia.

Fuente: En este Día | Radio Libre