ANIVERSARIO DEL CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SIERRA GRANDE: ESTADO ACTUAL, PROYECCIONES Y NECESIDADES

Sierra Grande | En el marco del 53° aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, su jefe, Javier Quilodrán, brindó a Radio Libre un panorama sobre el estado actual de la institución, los avances logrados desde 2021, las principales necesidades operativas y las proyecciones para mejorar la capacidad de respuesta en una de las jurisdicciones más extensas de la provincia de Río Negro.

Quilodrán asumió la jefatura en 2021, en un contexto de crisis institucional, con deudas acumuladas, problemas administrativos, deficiencias en el parque automotor y faltantes de equipamiento. Según explicó, una de las prioridades iniciales fue ordenar la situación económica y regularizar la relación con los organismos nacionales. En ese sentido, confirmó que la deuda con el Ministerio de Seguridad y Nación fue cancelada, lo que permitirá al cuartel volver a percibir los subsidios nacionales, una de las principales fuentes de financiamiento de los cuerpos de bomberos voluntarios del país. El jefe del cuartel indicó que se espera que durante el presente año se reciba el primer desembolso luego de varios años sin esos aportes.

En paralelo al proceso de normalización administrativa, el cuartel trabaja en la mejora de su infraestructura, sus móviles y su equipamiento. Quilodrán señaló que, si bien hubo avances, las necesidades siguen siendo amplias. Entre los principales requerimientos mencionó la incorporación de al menos tres autobombas nuevas, incluyendo unidades forestales y de abastecimiento, así como la adquisición de trajes estructurales completos —casco, botas, guantes, monja, chaqueta y pantalón— para todo el personal, en condiciones reglamentarias y acordes a las normas vigentes. También remarcó la necesidad de contar con equipamiento específico para incendios forestales, un tipo de siniestro cada vez más frecuente en la región.

El jefe del cuartel destacó además la importancia de la capacitación y la profesionalización del personal. Señaló que, aun cuando el equipamiento no es el óptimo, la formación permite mejorar la respuesta ante las emergencias, que son cada vez más complejas debido a los cambios tecnológicos y a la diversidad de escenarios de intervención.

Durante el fin de semana del aniversario, el cuartel debió atender múltiples servicios. El sábado se realizó el traslado de una persona fallecida desde el hospital de Playas Doradas hasta la morgue de Sierra Grande. Más tarde, se intervino en un accidente vial sobre la Ruta Nacional 3, a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad, donde un vehículo protagonizó un vuelco con dos ocupantes que sufrieron lesiones leves. El domingo, luego del acto institucional por el aniversario, se registró un incendio estructural en un galpón de la calle 8, que requirió la intervención de tres móviles y unos doce bomberos. El fuego, que incluyó explosiones por la presencia de combustibles, fue controlado antes de que afectara viviendas linderas. No hubo personas heridas, aunque la estructura quedó con riesgo de derrumbe por los daños sufridos.

Otro de los puntos abordados por Quilodrán fue la situación del balneario Playas Doradas. Actualmente, no cuenta con personal permanente ni con un destacamento operativo. El jefe del cuartel informó que desde hace más de un año se gestiona ante el Estado provincial la regularización de los cuarteleros en el marco de la Ley 5107, lo que permitiría asignar personal, incorporar aspirantes y disponer de una autobomba en el balneario. Esta falta de cobertura implica que, ante una emergencia, las unidades deben desplazarse desde Sierra Grande, lo que extiende los tiempos de respuesta.

Quilodrán remarcó que la jurisdicción del cuartel de Sierra Grande es una de las más amplias de la provincia, e incluye zonas como Playas Doradas, Costa Dorada, Punta Colorada, Arroyo Verde, Ventana y Anilleu, además de áreas rurales. Esta extensión territorial incrementa la demanda operativa y refuerza la necesidad de contar con más recursos humanos y materiales.

En relación con el riesgo de incendios, el jefe del cuartel reiteró que están prohibidas las quemas y las fogatas al aire libre en toda la provincia, debido a la sequía y a la acumulación de material vegetal seco. Advirtió que muchos incendios de gran magnitud se originan a partir de fuegos mal controlados y recordó que la zona ya sufrió un incendio de gran escala en 2007. En ese marco, insistió en la importancia de la prevención y del cumplimiento de las normas para reducir el riesgo de pérdidas humanas, materiales y ambientales.

A 53 años de su creación, el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande atraviesa una etapa de reconstrucción institucional, con avances administrativos y operativos, pero también con un conjunto de necesidades pendientes que condicionan su capacidad de respuesta en una región de alta exposición al riesgo.

Fuente: En este día | Radio Libre