AMPARISTAS CUESTIONARON EL ANUNCIO OFICIAL SOBRE LA OBRA DEL TECHO DEL HOSPITAL DR. OSVALDO P. BIANCHI

Sierra Grande | Las amparistas Mirta López y Graciela Avanzi expresaron su preocupación y desacuerdo frente a la confirmación difundida por el Gobierno de Río Negro sobre la finalización de la obra de impermeabilización del techo del Hospital Dr. Osvaldo P. Bianchi, en Sierra Grande. Según manifestaron, el anuncio oficial no se corresponde con el estado real de los trabajos ni con la información disponible en el expediente judicial.

López señaló que, pese a que el gobierno informó la culminación de la intervención y una inversión de 104 millones de pesos, la obra “apenas supera el 40 por ciento de avance”, de acuerdo con el seguimiento que realizan en el marco del amparo vigente desde 2021. “Todavía no nos ha llegado absolutamente nada de cómo va la obra del hospital”, afirmó, en referencia a los pedidos formales de informes que —según indicó— continúan sin respuesta.

Ambas amparistas recordaron que todas las acciones relacionadas con infraestructura, recursos y funcionamiento del hospital se encuentran bajo supervisión judicial. López remarcó que las reparaciones anunciadas por el Gobierno deben incorporarse al expediente del amparo, dado que responden a una orden previa del juez interviniente. En ese sentido, cuestionó que el anuncio oficial “se presente como una decisión propia del Gobierno”, cuando —según indicó— forma parte de obligaciones ya establecidas por la Justicia.

Por su parte, Graciela Avanzi advirtió que la difusión de la supuesta finalización de la obra “genera confusión en la gente”, y subrayó que las mejoras realizadas hasta el momento surgieron como consecuencia directa del reclamo judicial iniciado por los amparistas hace cuatro años. Asimismo, destacó que aún resta ejecutar una parte importante del proyecto, incluida otra sección del techo y refacciones internas que están contempladas en la planificación presentada ante el juzgado.

Las amparistas insistieron en la necesidad de garantizar transparencia, acceso a la información pública y control sobre la ejecución de las obras. También reiteraron que continuarán con el seguimiento del proceso para asegurar el cumplimiento de las órdenes judiciales y la adecuación del hospital a las necesidades de la comunidad.

Fuente: En este día | Radio Libre