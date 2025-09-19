ALUMNOS DE PRIMARIA SIMULARON ELECCIONES Y APRENDIERON SOBRE DEMOCRACIA

Sierra Grande | En el marco del proyecto “Elegimos a Nuestros Representantes”, los estudiantes de 3° grado de la Escuela Primaria N° 60 Mineros Rionegrinos, a cargo de la docente María José Bracconi, participaron en una simulación de elecciones escolares que buscó acercarlos al ejercicio democrático y al valor de la participación ciudadana.

La actividad fue relatada en Radio Libre por los propios alumnos y sus familias. Según explicaron, el proceso incluyó la conformación de dos partidos: “Fuerza de Mujer”, con propuestas vinculadas al bienestar escolar como desayunos saludables, una alfombra para momentos de lectura y actividades recreativas; y “Fuerza de Tigre”, que planteaba menos tareas, clases de lunes a jueves y la proyección de películas semanales.

Los estudiantes llevaron adelante campañas con mesas, fiscales, padrones y control de documentos, reproduciendo las etapas del sistema electoral adulto. La votación se realizó en secreto y con urnas, tal como ocurre en elecciones reales. El 3 de septiembre, tras el recuento, “Fuerza de Mujer” resultó ganadora por dos votos de diferencia.

“Ya se hicieron algunas propuestas, como el desayuno saludable para toda la escuela y la organización del espacio con la alfombra para leer y compartir”, contaron los alumnos. También destacaron que la experiencia les permitió “aprender a votar, ser justos y prepararse para cuando tengamos 16 o 18 años”.

Además de los niños y niñas, participaron activamente las familias, entre ellas Marina Gavilani, madre de Tiago, quien acompañó al grupo en la visita a la radio. “Siempre estoy con ellos, apoyando en cada actividad. Es una alegría enorme ver cómo aprenden con entusiasmo”, afirmó.

La propuesta también generó vínculos con autoridades locales. Los estudiantes relataron que anteriormente habían sido recibidos por la intendenta, quien visitó la escuela para leerles un cuento y compartir un desayuno. “Nos regaló alfajores, caramelos y un lápiz. Fue muy lindo”, recordaron. Durante la transmisión, la Secretaría de Gobierno, Roxana Fernández, envió un saludo especial y felicitó a los niños por el compromiso demostrado.

Los alumnos coincidieron en que el ejercicio les enseñó el sentido de la democracia, la importancia de la representación y el valor de tomar decisiones colectivas. “Sentí nervios al votar porque las dos listas tenían cosas buenas, pero elegí la que pensé que tenía más propuestas para todos”, comentó una de las participantes.

La jornada no solo fortaleció los aprendizajes cívicos, sino también la organización comunitaria, el compromiso escolar y la motivación de los alumnos por ser parte de las decisiones que los involucran directamente.

Fuente: En este día | Radio Libre