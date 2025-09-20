ALIANZA FUERZA PATRIA PRESENTA A SUS CANDIDATOS A SENADORES Y DIPUTADOS EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Alianza Fuerza Patria convocó a un acto que se desarrollará hoy en la unidad básica de Sierra Grande, con la participación de los candidatos a senadores y diputados nacionales. La invitación fue realizada por Mauro Tamburrini, secretario general de la Unidad Básica, quien subrayó la importancia del encuentro como espacio de acercamiento entre la ciudadanía y los postulantes de la fuerza.

Entre las presencias confirmadas se encuentran Ana Marks y Adriana Serquis, quienes se encontrarán con la militancia y vecinos en una jornada de intercambio y de socialización de la propuesta.

En declaraciones a Radio Libre, desde la organización remarcaron la relevancia de la convocatoria:

“Queremos que la Unidad Básica sea un lugar abierto para toda la comunidad, donde podamos dialogar sobre el presente y el futuro que deseamos construir”, señalaron.

El acto busca fortalecer el contacto directo entre los vecinos y los candidatos de Alianza Fuerza Patria, quienes aspiran a ocupar bancas en el Congreso en las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La jornada está prevista para esta tarde en la sede partidaria, con la participación de militantes, vecinos y dirigentes que acompañan el desarrollo político de la agrupación en la región.

Fuente: En este día | Radio Libre