ALFREDO BELIZ: “LA APERTURA DE OFICINAS REFLEJA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO FORMAL”

Sierra Grande | El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) inauguró una nueva delegación en Sierra Grande con el objetivo de acercar servicios sindicales, de salud y mutuales a los trabajadores mercantiles de la localidad y de la zona.

En declaraciones a Radio Libre, el subsecretario del SEC, Alfredo Beliz, señaló que la apertura de las oficinas se produce en un contexto de reactivación económica regional y crecimiento del empleo formal.

«Gratamente, esto de ver pavimentadas las calles, que comience el comercio a aflorar, tiene una fuerte vinculación con otros arcos de la economía que van levantando, llámese la UOCRA, metalúrgicos, mineros y petroleros. Ese es el dinamismo que le va a dar la rueda de la economía en la región», expresó.

Beliz sostuvo que el incremento de la actividad económica repercute en la generación de puestos de trabajo registrados, un aspecto que consideró central para la tarea gremial. «Nos pone muy bien que exista el empleo, que exista el empleo formal», indicó.

En ese marco, explicó que la nueva delegación concentrará la atención vinculada al sindicato, la obra social y la mutual, con el propósito de simplificar trámites y mejorar el acceso a las prestaciones para los afiliados.

«Van a tener una oficina donde no solo van a recibir todos los servicios igual que se dan en Puerto Madryn, Trelew y Rawson. Van a tener la posibilidad de que el sindicato, la obra social y la mutual se conecten para dar mejores servicios», afirmó.

Entre los beneficios mencionados, destacó la firma de convenios con comercios locales que permitirán acceder a descuentos y prestaciones en ópticas, farmacias y actividades recreativas. Además, remarcó el funcionamiento de la mutual como agencia de viajes, con asesoramiento sobre vuelos, alojamientos y alternativas turísticas.

Beliz aclaró que algunos de estos servicios estarán disponibles no solo para los afiliados al gremio, sino también para vecinos de la comunidad que deseen realizar consultas a través de la mutual.

Respecto de la proyección de la nueva filial, señaló que ya existe un cuerpo de delegados que trabaja en la zona, estableciendo convenios y manteniendo contacto con los trabajadores para fortalecer la representación sindical y la vinculación entre Sierra Grande y Puerto Madryn.

Finalmente, anticipó que durante septiembre el sindicato prevé desarrollar actividades locales en el marco del Mes del Empleado de Comercio. Según adelantó, se evalúa la realización de propuestas recreativas y deportivas en Sierra Grande, complementarias a las iniciativas regionales que habitualmente se llevan adelante en Puerto Madryn.

Fuente: En este día | Radio Libre