AIRE TOURS PROMOCIONA PROPUESTAS TURÍSTICAS Y FINANCIACIÓN DESDE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Gladys Antonio, referente de la agencia Aire Tours, brindó declaraciones a Radio Libre en las que expuso el trabajo que la empresa desarrolla en Sierra Grande, la articulación con operadores turísticos locales y las distintas propuestas de viaje disponibles para turistas de la región.

Antonio explicó que Aire Tours promueve y coordina actividades con prestadores turísticos locales, como excursiones de kayak, buceo y snorkeling, y que además asesora a visitantes que solicitan información para contratar estos servicios. En ese marco, destacó el acompañamiento de la Secretaría de Turismo en la promoción de la actividad y la derivación de turistas hacia operadores habilitados.

La titular de la agencia señaló que, además del trabajo local, Aire Tours organiza viajes fuera de Sierra Grande, tanto dentro del país como al exterior, y mencionó destinos como Iguazú, el Glaciar Perito Moreno, El Calafate, Los Antiguos, Ushuaia, Río Gallegos, Bariloche, Córdoba y Camboriú. Indicó que la agencia ofrece alternativas en colectivo y en avión, según las preferencias de los pasajeros.

Uno de los ejes principales de la entrevista fue la promoción del programa “Abuelazo”, una propuesta orientada a personas mayores, con salida desde Sierra Grande el 2 de mayo y regreso el 7 del mismo mes. El viaje tiene como destino Merlo, San Luis, incluye pensión completa, excursiones, actividades recreativas y traslados en unidades coche cama. Según detalló Antonio, el valor del paquete es de 640.000 pesos y puede financiarse, con una seña inicial del 30% y el saldo en cuotas.

En relación con la modalidad de viaje, la representante de Aire Tours remarcó que los traslados en colectivo permiten que los pasajeros sean recogidos en su lugar de origen, evitando desplazamientos previos a otras ciudades. Asimismo, mencionó que las unidades cuentan con servicios como asientos reclinables, conectividad a internet satelital y asistencia durante todo el recorrido.

Antonio también informó sobre promociones vigentes, como cuotas sin interés para distintos destinos nacionales y del norte argentino, y destacó la posibilidad de financiar viajes tanto en colectivo como en avión. Además, señaló que la agencia gestiona actividades complementarias, asistencia al viajero y propuestas personalizadas según las necesidades de cada pasajero.

Por último, indicó que las personas interesadas pueden comunicarse telefónicamente al 2920-288523 o acercarse de manera presencial a Luna del Sur, ubicada sobre Colectora 102, donde brinda atención personalizada.

Fuente: En este día | Radio Libre