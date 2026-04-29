AIRE TOURS PRESENTÓ PROPUESTAS REGIONALES Y NUEVAS OPCIONES DE VIAJE DESDE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La responsable de Aire Tours, Gladys Antonio, informó en Radio Libre sobre distintas propuestas turísticas disponibles para residentes de Sierra Grande, Playas Doradas y zonas cercanas, con opciones tanto regionales como nacionales e internacionales.

Durante la entrevista, señaló que una de las líneas de trabajo actuales de la agencia apunta a fortalecer el turismo de cercanía y las escapadas de fin de semana. En ese marco, mencionó convenios con alojamientos del Valle de Gaiman, entre ellos Posada Los Mimbres, donde se ofrecen paquetes con pensión completa y promociones por estadías de dos noches.

Antonio también indicó que entre las opciones próximas a Sierra Grande se encuentra Estancia El Pañuelo, ubicada en la zona de Puerto Lobos. Allí se ofrecen distintas modalidades de alojamiento, entre ellas casas de campo y una unidad adaptada frente al mar. Según explicó, el lugar permite desarrollar actividades como pesca, observación de fauna marina, avistaje de ballenas en temporada y propuestas vinculadas al astroturismo.

Otra alternativa mencionada fue Aguada Escondida, en el camino hacia la Meseta de Somuncurá, donde se promocionan actividades de trekking, observación de flora y fauna y experiencias nocturnas vinculadas al cielo patagónico.

La titular de Aire Tours explicó además que la agencia organiza traslados con prestadores habilitados y brinda acompañamiento a quienes viajan por cuenta propia. Para consultas y reservas, informó que el contacto es el 2920 28 85 23 y también a través de redes sociales.

En relación con los viajes programados, adelantó nuevas salidas desde Sierra Grande hacia San Luis, Salta, Mendoza, Jujuy, termas de Entre Ríos y un circuito combinado con termas en Brasil. Indicó que estos paquetes cuentan con sistemas de financiación y pagos en cuotas.

Antonio agregó que también creció la demanda de cruceros y mencionó propuestas para celebrar Año Nuevo en el mar, con itinerarios que incluyen escalas en Brasil.

Por otra parte, sostuvo que Aire Tours también trabaja en la recepción de visitantes que llegan a Sierra Grande, articulando excursiones locales con guías, pescadores, guardaparques y otros prestadores de servicios turísticos de la zona.

Finalmente, destacó la designación de Tato Luz Arreta al frente de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes municipal, y expresó la disposición de la agencia para trabajar de manera conjunta en acciones vinculadas al desarrollo turístico local.

Fuente: En este día | Radio Libre