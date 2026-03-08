AIRE TOURS PRESENTA PROPUESTAS DE VIAJES Y PROMOCIONES DESDE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La agencia de viajes Aire Tours, con sede en Sierra Grande, presentó nuevas propuestas de turismo y promociones para distintos destinos del país. En diálogo con Radio Libre, su titular, Gladys Antonio, detalló las características de los servicios que ofrece la empresa y las posibilidades de financiamiento para los viajeros.

Antonio señaló que uno de los objetivos de la agencia es facilitar el acceso a los viajes mediante distintos métodos de pago. “Todo es posible y lo que tiene Aire Tours es que te da la posibilidad de financiar tu viaje. Podés pagar con tarjeta de crédito, una parte en efectivo o hacerlo en cuotas”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la agencia brinda asesoramiento integral a quienes desean organizar un viaje. “Aire es la agencia de Sierra Grande. Es la agencia de viajes que te asesora, que te ayuda con el aéreo, con el alojamiento y con los traslados”, indicó. Además, sostuvo que el equipo se encarga de la planificación completa del viaje: “Nosotros nos ocupamos de todo”.

Durante la entrevista, Antonio destacó que la agencia cuenta con habilitación oficial y documentación correspondiente para operar a nivel nacional. “Que la gente sepa que acá hay una agencia habilitada a nivel nacional, con los papeles como corresponde”, afirmó.

Entre las propuestas actuales se encuentran viajes grupales a distintos destinos del país. Para marzo se promocionan salidas a Los Antiguos con descuento para el segundo pasajero y circuitos por Patagonia Austral que incluyen Ushuaia, Río Gallegos y El Calafate.

Para abril se anunciaron salidas a San Rafael, Mendoza; Salta; Cataratas del Iguazú; Norte Extremo con visitas a Salta y Tilcara; Villa Carlos Paz; y excursiones a Talampaya y Valle de la Luna. También se incluyen paquetes vinculados a eventos culturales y espectáculos.

Antonio informó además que la agencia concretó recientemente su primer viaje internacional con destino a Camboriú, Brasil, y anticipó nuevas salidas desde la región.

Otra de las propuestas destacadas es el viaje a Termas de Río Hondo, programado del 8 al 15 de junio, con cinco noches de alojamiento y pensión completa. También se promociona el denominado “Abuelazo” en San Luis, previsto del 2 al 7 de mayo, orientado principalmente a personas mayores.

“Tenemos un público de tercera edad bastante grande en Sierra Grande y sabemos que tampoco viaja tanto”, explicó Antonio, quien señaló que la iniciativa busca ampliar las opciones recreativas para ese sector.

La agencia también organiza viajes personalizados para grupos, celebraciones familiares o salidas entre amigos. “Se contactan conmigo, me dicen a dónde quieren ir y se organiza absolutamente todo, desde los aéreos hasta el alojamiento”, indicó.

Antonio agregó que Aire Tours continúa incorporando servicios, entre ellos la venta de pasajes ferroviarios y excursiones en tren, además de los paquetes turísticos tradicionales.

Finalmente, invitó a los vecinos de Sierra Grande y de localidades cercanas a consultar las propuestas disponibles y planificar sus viajes con asesoramiento profesional.

Fuente: En este día | Radio Libre